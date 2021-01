Roma, 11 gennaio 2021 - Sono 171 le pagine della nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata sulla base delle varie osservazioni critiche formulate dopo il confronto con le forze di maggioranza. Il testo è stato inviato ai ministri e sarà oggetto del Cdm fissiato per le 21.30 di domani sera.

Il Piano Nex Generation punta decisamente su rivoluzione 'green' e digitalizzazione, ma anche su istruzione e agricoltura. E - come si legge nel documento - "richiede una svolta italiana, nella programmazione e nell'attuazione degli investimenti, che segni una discontinuita' decisiva per lo sviluppo sostenibile, la digitalizzazione e l'innovazione, la riduzione dei divari e delle diseguaglianze".

Il rilancio in 6 missioni e 47 linee di intervento

Il Piano nazionale di rilancio e resilienza "si articola in 6 Missioni, che a loro volta raggruppano 16 Componenti funzionali a realizzare gli obiettivi economico-sociali definiti nella strategia del governo. Le Componenti si articolano in 47 Linee di intervento per progetti omogenei e coerenti. I singoli Progetti di investimento sono stati selezionati secondo criteri volti a concentrare gli interventi su quelli trasformativi, a maggiore impatto sull'economia e sul lavoro".

Nel documento si legge che "il governo, sulla base delle linee guida europee per l'attuazione del Piano, presenterà al Parlamento un modello di governance che identifichi la responsabilità della realizzazione del Piano, garantisca il coordinamento con i ministri competenti a livello nazionale e gli altri livelli di governo, monitori i progressi di avanzamento della spesa".

Risorse per 310 miliardi di euro

Il documento promette di spendere subito, nel 2021, 25 miliardi di euro per gli obiettivi individuati e aumenta le risorse per i due importanti capitoli di istruzione e digitale. Ai 222,9 miliardi (144,2 per nuovi interventi) previsti imbarcando anche i fondi per la coesione, vengono poi aggiunti i soldi della programmazione di bilancio 2021-26. Il totale sale così 310 miliardi.

Tre sono gli assi strategici del progetto - digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale - ma tre sono alcune priorità trasversali a molti progetti sui quali il governo intende porre l'attenzione: le donne, i giovani, il Sud.

Quasi 20 miliardi per la Sanità

La bozza prevede un posto primario per la sanità, alla quale vanno quasi 20 miliardi di interventi (19,72 per l'esattezza). Il primo dei sei macro capitoli rimane quello della rivoluzione verde e transizione ecologica con 68,9 miliardi. Sono poi previsti 46,18 miliardi per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 31,98 miliardi per le infrastrutture per una mobilità sostenibile, 28,46 miliardi per l'istruzione e la ricerca; 21,28 miliardi per l'inclusione e la coesione.