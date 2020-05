Bruxelles, 27 maggio 2020 - Un Recovery Fund da 750 miliardi di euro. E' questa la proposta che farà la Commissione Europea su uno degli strumenti per far fronte alla spaventosa crisi economica proviocata dal Coronavirus. Le indiscrezioni della mattinata trovano conferma in un tweet del commissario euroeo agli Affari economici, l'italiano Paolo Gentiloni. "La Commissione propone un Fondo di Recovery da 750 miliardi che si aggiunge agli strumenti comuni già varati. Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti".

Per quanto riguarda l'Italia il Recovery Fund dovrebbe ammontare a 172,7 miliardi di euro: 81,807 miliardi sarebbero versati come aiuti e 90,938 miliardi come prestiti.

I 172,7 miliardi proposti per l'Italiarappresentano la quota più alta destinata a un singolo Paese. E questo sia in termini assoluti sia per quanto riguarda gli aiuti a fondo perduto che i prestiti. Segue l'Italia la Spagna, con un totale di 140,4 miliardi, divisi tra 77,3 miliardi di aiuti e 63,1 miliardi di prestiti. Lo apprende l'Agenzia Ansa da fonti ben informate.

L'annuncio sarà fatto dalla presidente dell'Ue, Ursula von der Leyen (attualmente la riunione del collegio dei commissari è ancora in corso). Secondo le fonti, 500 miliardi sarebbero destinati a stanziamenti (grants) ai Paesi e ai settori più colpiti dall'impatto economico del coronavirus, mentre gli altri 250 miliardi verrebbero riservati a prestiti (loans) agli Stati membri. Von der Leyen presenterà la sua proposta di Recovery Fund al Parlamento Europeo alle 13,30. C'è da ricordare che il patto Macron-Merkel prevedeva uno stanziamento di 500 miliardi.

Conte

Il premier Giuseppe Conte affida un giudizio prima dell'ufficialità a Facebook: "Sono giorni importanti. Il piano di intervento europeo sta assumendo la sua fisionomia definitiva. Oggi la Commissione europea annuncerà la sua proposta di Recovery Plan. L'Italia deve farsi trovare pronta all'appuntamento. Deve programmare la propria ripresa e utilizzare i fondi europei che verranno messi a disposizione varando un piano strategico che ponga le basi di un nuovo patto tra le forze produttive e le forze sociali del nostro Paese".

Lagarde

L'impatto del Covid è stato devastante in Europa. "E' molto probabile che lo scenario più favorevole sia ormai fuori portata e che la caduta del Pil sarà

a metà strada fra lo scenario intermedio (-8%) e lo scenario più grave, che è un pò più di -12%". Lo ha detto allo European Youth Event 2020 la presidente della Bce, Christine Lagarde a giudizio della quale però non ci sarà una nuova crisi dell'Euro.