Record di vendite nella nautica. Per l’Italia un biennio in positivo

In un contesto di incertezza, l’Italia segna un punto in positivo: il rallentamento atteso a livello globale nel 2024 per il settore nautico non dovrebbe infatti intaccare il comparto italiano. I dati arrivano direttamente dalla presentazione del Salone Nautico Internazionale che, giusto alla sessantacinquesima edizione, aprirà i battenti il 18 settembre a Genova. In quella data, tra gli altri appuntamenti, è previsto anche il nuovo incontro di Qn Distretti, dal titolo "Di sistema e di frontiera: il futuro della nautica, dalla liguria per l’Italia". All’appuntamento saranno centrali i temi legati all’economia nautica e marittima, un settore strategico che nel nostro Paese genera ricchezza, occupazione e innovazione. Attesi all’evento il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, il Presidente Regione Liguria, Marco Bucci, la Sindaca del comune di Genova, Silvia Salis, e il Presidente Confindustria Nautica, Piero Formenti. Proprio ieri, Formenti ha annunciato l’accordo di collaborazione pluriennale tra Confindustria Nautica e 38th America’s Cup Event per il supporto dell’industria nautica italiana all’organizzazione dell’evento di Napoli 2027.

Intanto, è stato presentato il ‘The State of the Art of the Global Yachting Market 2025 Edition’, la terza edizione del report realizzato da Deloitte in collaborazione con Confindustria Nautica. Dopo un 2023 da record per la cantieristica nautica mondiale, il 2024 sembra lasciare il mondo delle imbarcazioni con l’amaro in bocca, complice l’incertezza data dai dazi americani e le evoluzioni del mercato. E se il mercato globale prevede per il 2024 un rallentamento, l’Italia tiene duro, grazie soprattutto al segmento dei grandi yatch. I dati parlano chiaro: le nuove costruzioni hanno raggiunto 34,8 miliardi di euro nel 2023, segnando una crescita del +7,3% rispetto al 2022 e superando così la crescita del Pil globale (attestata al +2%). I numeri sono in linea con la crescita della ricchezza degli ’Ultra High Net Worth Individuals’, ovvero degli individui con un patrimonio netto superiore ai 30 milioni di dollari, e dei mercati azionari. Il ruolo di prestigio questa volta è toccato al Nord America e all’Europa, che rappresentano ancora il 72% del mercato finale. Per il 2024 però è attesa, come detto, una contrazione di circa il -5%, causata soprattutto dal calo delle imbarcazioni di piccola taglia. Il calo sarà però, in parte, controbilanciato dai Premium Brand e dai Superyacht. Per l’industria italiana nel 2024 è invece ancora attesa una crescita, anche se più contenuta rispetto all’anno precedente. Sarà il 2025 l’anno del rallentamento italiano, con una ripresa prevista nel biennio successivo. Tra i fattori critici per il futuro, gli operatori italiani parlano di incertezza determinata dai dazi americani, con impatti su domanda, listini, e “destocking” dei dealer. Ma soprattutto, si profila all’orizzonte l’avvento di nuove generazioni di consumatori, più attente alla sostenibilità , alla digitalizzazione e a un design personalizzato.

Le difficoltà del settore saranno centrali durante il Salone Nautico, come sottolinea il Presidente Formenti. "È il salone di tutti, dell’industria e di tutta la filiera: nasce dall’unità del settore e rappresenta l’Italia a livello mondiale. La sfida, forse commercialmente meno facile, di essere una vetrina globale che raccoglie tutti i comparti merceologici della nautica, la sua storia e la sua autorevolezza, lo confermano il più partecipato evento nautico del Mediterraneo e tra i primi tre al mondo. Non è soltanto l’esposizione dell’innovazione del settore, ma l’occasione istituzionale per eccellenza di dialogo con il Governo, la politica e le istituzioni nazionali ed europee".