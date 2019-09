Roma, 06 settembre 2019 - La produzione industriale della Germania segna ancora un rallentamento dell'economia tedesca: a luglio il calo è stato dello 0,6% su mese, in base all'indice destagionalizzato, e del 4,2% tendenziale. Le attese erano per un lieve rialzo. L'output manifatturiero è sceso dello 0,8% su mese a luglio, mentre le costruzioni hanno segnato un aumento dello 0,2% mensile. Rispetto all'analogo periodo precedente è scesa del 4,2% a fronte di una previsione del -3,9%, mentre il passo indietro rispetto al mese precedente è stato dello 0,6% contro un rialzo previsto dello 0,4%. In crescita del 3,2% il costo del lavoro su base annua e dello 0,8% su base trimestrale.

"RIPRESA INVISIBILE" - Su base annua, la caduta è stata più marcata, al 4,2 per cento. "L'attività industriale rimane debole", ha commentato il ministero dell'economia a Berlino. "Dato il debole inizio della seconda metà dell'anno e la ripresa ancora invisibile degli ordini industriali, non vi sono prospettive di miglioramento". I dati pubblicati ieri hanno mostrato un calo degli ordini del 5,6% su base annua, un indicatore importante dell'attività futura per i produttori. Una situazione che rischia di impattare anche sull'economia nostrana.

LE BORSE - Il passo indietro della produzione industriale tedesca rende le borse europee poco mosse. Milano e Madrid (-0,3% entrambe) stanno indietro con Londra (-0,15%) e Parigi (-0,1%), mentre Francoforte è l'unica in rialzo (+0,14%).

VENDITE AL DETTAGLIO ITALIA - Oggi l'Istat ha diffuso i dati su vendite al dettaglio e andamento dell'economia in Italia. A luglio le vendite al dettaglio segnano una "contenuta" riduzione su base mensile (-0,5% in valore), dopo l'exploit di giugno, ma anno su anno la crescita accelera, con un rialzo del 2,6%, rileva l'Istituto nazionale di statistica.

DATI EUROZONA - La giornata odierna è fitta di appuntamenti macroeconomici, in arrivo anche dall'Eurozona i dati su pil e occupazione. Il numero degli occupati nel secondo trimestre del 2019 è cresciuto dello 0,2% nella zona euro e dello 0,3% nella Ue-28 nel secondo trimestre del 2019. Nel primo trimestre era aumentato di 0,4% e 0,3%. Lo comunica Eurostat nella sua seconda stima, sottolineando che con 241 milioni di persone con lavoro nella Ue, di cui 160 milioni nella zona euro, si tocca il record di occupati. L'Italia è tra i Paesi che hanno registrato l'aumento maggiore con 0,5%, preceduta da Grecia e Cipro (entrambi 0,7%), Polonia e Slovenia (+0,6%). I cali maggiori si sono avuti invece in Croazia (-1,6%), Lettonia (-1,1%), Irlanda e Portogallo (-0,6%).