Salgono i premi delle Rc Auto, ecco come risparmiare

In Italia sono assicurati 32,9 milioni di veicoli, su cui - dice Ivass, l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - si registrano 1,8 milioni di sinistri l'anno. Ed è proprio l'aumento dei costi di riparazione dei mezzi incidentati, insieme all'inflazione, a far lievitare i costi delle polizze auto. A maggio 2022 il premio medio per l'Rc Auto si aggirava, secondo l'osservatorio di Facile.it, sui 445 euro, mentre oggi è di quasi 543 euro, con un incremento che sfiora il 20%. Il modo per risparmiare, però, c'è, e la prima cosa da fare è cambiare abitudine. La stragrande maggioranza degli italiani tende infatti a mantenere passivamente la stessa compagnia assicurativa, anche se il premio aumenta. Niente di più sbagliato. Come si è imparato a fare per le utenze telefoniche e di luce e gas, anche nel caso della Rc Auto la prima regola è confrontare i prezzi, chiedendo più preventivi prima della scadenza dell'assicurazione. Tra l'altro cambiare compagnia è semplice: non serve disdire la polizza, né dare preavvisi.

Cosa confrontare per capire qual è l'offerta migliore

Secondo l'osservatorio del comparatore di offerte Facile.it, sono tre gli elementi da prendere in considerazione quando si confrontano i preventivi: prezzo, massimali e franchigia. Per quanto riguarda il prezzo, a parità di servizi e garanzie offerti, è possibile senza indecisioni scegliere quello più basso. A parità di prezzo, il confronto si fa sui massimali. Quelli minimi previsti per legge sono 1 milione di euro per danni alle cose e 5 milioni per i danni alle persone. Se si vuole stare più tranquilli, si può scegliere un massimale più alto, anche se il relativo prezzo sarà un po' più alto. Infine, la franchigia: alcune compagnie offrono prezzi più bassi a fronte di uno scoperto franchigia, che però, per un risparmio di poche decine di euro, può tradursi in centinaia di euro da pagare dall'assicurato in caso di sinistro.

Preferire il pagamento annuale

Già solo pagando l'Rc Auto una volta l'anno anziché in due rate semestrali, l'assicurato può risparmiare mediamente il 7%.

Un modo per risparmiare: scegliere le polizze temporanee

Se si utilizza poco l'auto, si può optare per una polizza temporanea, che funziona esattamente come le altre assicurazioni auto, ma la cui durata deve essere inferiore all'anno. Solitamente i periodi di copertura sono di un mese, tre o sei mesi, oppure si va da uno a cinque giorni. Nel caso si scelga una polizza temporanea bisogna fare particolare attenzione alla compagnia che offre questa possibilità. Le truffe infatti sono frequenti e per questo è bene sempre consultare il Registro unico degli intermediari assicurativi dell'Ivass e l'elenco dei siti di imprese già segnalate come non autorizzate. Informazioni dettagliate a questo link dell'istituto.

Valutare l'installazione di una scatola nera

Alcune polizze prevedono una riduzione del premio se l’assicurato acconsente all’installazione sul veicolo della scatola nera o dispositivi simili. I costi di installazione, manutenzione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento, per legge, spiega Ivass, sono a carico delle imprese. La scatola nera è un dispositivo elettronico capace di registrare la posizione e la velocità di un veicolo. E’ in grado di ricostruire la dinamica di un sinistro, contribuendo così al contrasto delle frodi. Inoltre, grazie ai suoi sistemi di rilevazione chilometrica delle percorrenze, consente di accedere alle offerte di assicurazione auto ‘a consumo’ che possono essere convenienti. In alcuni casi, inoltre, la scatola nera funziona anche come segnalatore per il ritrovamento dell’auto in caso di furto e permette di inviare richieste di soccorso stradale.

La formula di guida: esperta o esclusiva?

Un'altra valutazione da fare per risparmiare sulla Rc Auto è se scegliere una polizza con guida libera, esperta o esclusiva. Nel primo caso tutti possono guidare l’auto e l’assicurato sarà comunque coperto in caso di sinistro. Se si è sicuri invece che alla guida ci saranno solo persone esperte, che hanno per esempio almeno 26 anni e la patente da almeno un biennio, si può specificare al momento della stipula e sicuramente si potrà risparmiare sul premio. Lo sconto sarà ancora maggiore se la guida è 'esclusiva', ovvero se si prevede che alla guida dell'auto ci sarà sempre e solo un conducente.