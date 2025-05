Rating confermato. L’agenzia Moody’s promuove l’Italia: l’outlook torna positivo

Mentre le piazze finanziarie soffrono, l’Italia incassa la promozione di Moody’s. L’agenzia di rating conferma il suo giudizio ‘Baa3’ ma rivede al rialzo l’outlook da stabile a positivo. Una revisione legata al miglioramento delle prospettive di bilancio italiane dovuto a "una riduzione della spesa, legata principalmente all’eliminazione graduale dei crediti d’imposta per le ristrutturazioni edilizie ad alta efficienza energetica (superbonus), ma anche alla forte crescita delle entrate", spiega Moody’s prevedendo che il debito italiano continuerà a salire nel 2026 e nel 2027 prima di iniziare un graduale calo. L’agenzia nota anche la solidità delle banche italiane, fattore che contribuisce alla resilienza dell’economia.

È soddisfatto della valutazione di Moody’s il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti: "Il giudizio è il frutto del lavoro serio e silenzioso che stiamo portando avanti dall’inizio del governo. Un risultato che arriva, inoltre, in un contesto dove a fronte di giudizi negativi diffusi c’è un paese, l’Italia, al quale viene riconosciuto un upgrade significativo. Voglio anche sottolineare che questo risultato porta un beneficio alle famiglie, imprese e persino alle banche italiane". L’11 aprile scorso era toccato a S&P pronunciarsi sul nostro debito, e in quel caso eravamo stati premiati con un rialzo del rating, portato da BBB a BBB+ con outlook stabile. Per questo gli analisti erano ottimisti.

Foto: Rob Fauber, ad di Moody’s Corporation