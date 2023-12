Rapporto Caritas 2023: 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta

Roma, 7 dicembre 2023 – Povertà in aumento: è questa la conclusione del Rapporto 2023 su povertà ed esclusione sociale in Italia dal titolo “Tutto da perdere” condotto da Caritas Italiana. I dati confermano che – con oltre 5,6 milioni di poveri assoluti, pari al 9,7% della popolazione – la povertà in Italia sia un fenomeno strutturale e non più residuale come in passato. Una povertà che oggi ha sempre più i tratti dell’“ereditarietà”. Il nostro Paese in Europa è quello in cui la trasmissione inter-generazionale delle condizioni di vita sfavorevoli risulta più intensa.

Sempre di più le persone che si rivolgono alle mense della Caritas

Le famiglie povere

Si tratta di donne (65,4%) adulte, per lo più coniugate (i due terzi) e con figli (82,7%), spesso minori. Hanno tra i 35 e i 60 anni d’età. L’incidenza di stranieri nel gruppo è leggermente superiore alla media (61,9% a fronte del 58,4%). Vivono con i propri familiari o in convivenze di fatto, in nuclei di 2-4 persone. Alta nel cluster la quota dei ‘working poor’, uno su tre circa risulta infatti occupato (a fronte di una media del 22%). Presentano bisogni per lo più legati alla sola povertà economica (quasi il 60% di essi manifesta bisogni di sola povertà materiale). Due su cinque (circa il 40%) sono in carico a Caritas da almeno 5 anni (molti di loro da oltre dieci anni). Quasi la metà è assistito da centri o servizi parrocchiali. Hanno beneficiato per lo più di forme di aiuto legate a beni e servizi materiali (pasti, vestiario, prodotti per neonati, ecc.) e sussidi economici (per il pagamento di bollette/utenze o affitti).

I poveri assoluti

I poveri assoluti sono saliti lo scorso anno da 5 milioni 316mila a 5 milioni 673mila (+357mila unità). L’incidenza è passata dal 9,1% al 9,7%. Se si considerano i nuclei, si contano 2 milioni 187mila famiglie in povertà assoluta, a fronte dei 2 milioni 22mila famiglie del 2021 (+165mila nuclei), concentrati soprattutto nel Mezzogiorno. Un elemento che colpisce di questo tempo è che la povertà tende ad aumentare al diminuire della dimensione del Comune di residenza; tra le famiglie che vivono nei piccoli centri con meno di 50mila abitanti la quota di povertà raggiunge l’8,8%, a fronte del 7,7% delle aree metropolitane; se i piccoli Paesi sono collocati nelle regioni del Sud e delle Isole il valore sale rispettivamente all’11,2% e il 10,7%.

Cittadini italiani e stranieri a confronto

Evidenti le disuguaglianze tra cittadini italiani e stranieri residenti, acuitesi negli ultimi dodici mesi. La povertà assoluta si mantiene infatti al di sotto della media per le famiglie di soli italiani (6,4%), mentre si attesta su livelli molto elevati tra i nuclei con soli componenti stranieri (33,2%). Tra gli stranieri con figli minori il dato balza al 36,1% (a fronte del 7,8% delle famiglie di soli italiani). Gli stranieri, pur rappresentando solo l’8,7% della popolazione residente, costituiscono il 30% dei poveri assoluti.

Legame tra istruzione e indigenza

L’istruzione continua ad essere tra i fattori che più tutelano rispetto al rischio di indigenza (oggi più del passato), mentre il lavoro non è più causa sufficiente di benessere: il 47% dei nuclei in povertà assoluta risulta avere il capofamiglia occupato.

I bisogni da affrontare

Le persone che si rivolgono alla rete Caritas manifestano per lo più difficoltà di ordine materiale: problemi economici (questo accomuna il 78,5% dell’utenza), occupazionali (45,7%) e abitativi (23,1%). Seguono poi altre forme di fragilità, spesso associate alle prime, in particolare: i disagi legati all’immigrazione per i soli stranieri (24,2%), i problemi familiari (13%), di salute (11,6%), legati all’istruzione (7,8%), alle dipendenze (3,1%), alla detenzione e giustizia (3,1%) o all’ handicap/disabilità (2,9%).