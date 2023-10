Rapporto Asvis 2023, l’allarme: “Quasi due milioni di famiglie in povertà assoluta”

Quasi due milioni di famiglie in Italia vivono in condizione di povertà assoluta. Questo è il dato più allarmante che emerge dal Rapporto Asvis 2023 presentato ufficialmente oggi e realizzato dall'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile.

"Il Rapporto di quest'anno, dedicato all'analisi di quanto accaduto a livello globale, europeo e italiano da quando è stata sottoscritta l'Agenda 2030, mostra chiaramente che il nostro Paese, al contrario dell'Unione Europea, non ha imboccato in modo convinto e concreto la strada dello sviluppo sostenibile e non ha maturato una visione d'insieme delle diverse politiche pubbliche (ambientali, sociali, economiche e istituzionali) per la sostenibilità - afferma il direttore scientifico dell'ASviS, Enrico Giovannini - Ciò non vuol dire che non si siano fatti alcuni passi avanti o che non si siano assunte decisioni che vanno nella giusta direzione, ma la mancanza di un impegno esplicito, corale e coerente da parte della società, delle imprese e delle forze politiche ci ha condotto su un sentiero di sviluppo insostenibile che è sotto gli occhi di tutti, come confermano anche le analisi dell'opinione pubblica italiana contenute nel Rapporto".

Rispetto al 2021 il numero dei nuclei famigliari, con quasi un milione e mezzo di figli minori, è aumentato e la distanza tra ricchi e poveri continua ad allargarsi. L'abbandono scolastico in Italia oggi è pari all’11,5%, la disoccupazione giovanile è al 23,7% e 1,7 milioni di giovani non studiano e non lavorano.

Dopo la pandemia, il Paese ha fatto registrare segnali economici di crescita debole, mentre sono ben tre milioni i cittadini occupati in lavoro irregolare.

Allarme anche dal punto di vista ambientale, dove l'Italia ha registrato il 42% di perdite dai sistemi idrici. Nel Paese solo il 21,7% delle aree terrestri e solo l’11,2% di quelle marine è protetto, mentre lo stato ecologico è classificabile come "buono" solo per il 43% dei fiumi e dei laghi. Le energie rinnovabili rappresentano solo il 19,2% del totale, quota che non consente di intraprendere il processo di netta riduzione delle emissioni su cui il Paese si è impegnato a livello Ue.