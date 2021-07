Roma, 16 luglio 2021 - Il nuovo Cda della Rai ha eletto come presidente Marinella Soldi, di nomina governativa, e Carlo Fuortes come amministratore delegato. Secondo quanto si apprende a favore hanno votato 5 consiglieri, astenuto Riccardo Laganà, il consigliere eletto in rappresentanza dei dipendenti di Viale Mazzini. Sia Soldi sia Fuortes, indicato nei giorni scorsi dal Mef e confermato dal Consiglio dei ministri, non hanno ovviamente partecipato ai rispettivi voto.

Soldi entrerà nel pieno delle sue funzioni dopo l'approvazione da parte dei due terzi dei componenti della Commissione Parlamentare di Vigilanza (ovvero 27 voti su 40). Il voto in Vigilanza dovrebbe tenersi la prossima settimana.

Chi è la neo presidente Rai

Marinella Soldi, neo presidente Rai indicata dal governo Draghi, è nata a Figline Valdarno (Firenze) e cresciuta a Londra, ha conseguito una laurea in Economia presso la London School of Economics e un Master in Business Administration presso Insead, Francia. Ha avviato la propria carriera in McKinsey Company, lavorandovi come consulente strategico per tre anni fra Londra e l`Italia.

Nel 2000 ha fondato la Soldi Coaching, società di leadership coaching con clienti in tutto il mondo, svolgendo per nove anni il ruolo di leadership coach, nei settori della tecnologia e dei media. È stata Ceo di Discovery Network Southern Europe (per i Paesi Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre 2018. Ha ricoperto ruoli di senior management per cinque anni presso Mtv Networks Europe, Svp Strategic Development a Londra e Gm, e per Mtv Italia a Milano. Prima della nomina Rai era presidente della Fondazione Vodafone Italia e consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo.