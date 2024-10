Bbva (in foto l’ad Onur Genç) ha acquisito 580.000 clienti in Italia nei tre anni di attività bancaria retail nel Paese, avvicinandosi all’obiettivo prefissato per la fine del 2024, pari a 600.000 clienti. La banca prevedeva l’acquisizione di 100.000 clienti all’anno. "In soli tre anni – cita una nota – ha superato questo traguardo".