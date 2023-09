Raccolta ancora in calo a Roma: -12 miliardi nel Trimestre

Dopo il primo trimestre anche nel secondo il risparmio gestito è in decisa contrazione con una raccolta negativa – secondo i dati di Assogestioni – per 12 miliardi di euro. "Il quadro dei mandati istituzionali si conferma negativo e con un aggravamento dei deflussi (7,5 miliardi) sulla componente assicurativa rispetto a un primo trimestre già" con il segno meno, spiega Alessandro Rota, direttore dell’Ufficio studi. Le gestioni di portafoglio, che pesano per oltre il 47% delle masse, sono negative per 9,45 miliardi di euro.