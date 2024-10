A settembre la raccolta netta di Fineco (in foto l’ad Alessandro Foti) si mantiene robusta a 466 milioni (+4% da 447 milioni di un anno fa). L’asset mix si caratterizza per una preponderante componente gestita a 464 milioni, Fineco Asset Management registra una raccolta retail di 427 milioni. I ricavi di brokerage stimati in rialzo di oltre il 25%.