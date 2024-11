R5 E-tech Electric. Quel fascino retrò che conquista

Fa girare la testa, effetto ormai sconosciuto sulle strade. Renault 5 elettrica celebra un grande ritorno e si presenta come auto elettrica con la vocazione giusta in questa era di transizione. Urbana, frizzante e affascinante, con un’ autonomia di circa 400 km che la rende adatta anche per dei ’fuori porta’. La R5 E-Tech Electric rilancia lo stile e le proporzioni della sua antenata, soprattutto della Supercinque, serie amatissima del 1984 opera del compianto Marcello Gandini, magica matita di capolavori come Lancia Stratos, Lamborghini, Miura e Alfa Romeo Montreal.

E soprattutto Renault 5 elettrica in 3,92 metri di lunghezza rende sua tecnologia alla portata di molti. Invitante, grazie al piglio su strada e al design, che la distinguono e la rendono desiderabile, qualità rara per molte auto contemporanee. Le forme colpiscono, sublimazione della R5, che dal 1972 è stata sia icona pop, amatissima al R5 Turbo, sia auto per famiglie, al pari dei loghi e dei colori: perfetti come biglietto da visita i colori Giallo Pop e Verde Pop. Scenografici anche i cerchi da 18 pollici di serie.

Nata sotto una stella giusta, al primo contatto in strada Renault 5 elettrica ha catturato gli sguardi di tutti, anche quelli a bordo delle supercar. A bordo lo spazio è paragonabile a quello di una Clio, che però e lunga 4,05 metri e il bagagliaio ha una discreta capacità: 326 litri rispetto ai 300 di Clio.

Renault 5 E-Tech nasce una nuova piattaforma AmpR Small, dedicata alle citycar e berlinette elettriche.

Spigliata la versione di lancio, dotata di 150 cavalli di potenza e di una coppia di 245 Nm. Scatta da 0 a 100 km/h in 8 secondi, senza dubbio è briosa. Passa da 80 a 120 km/h in 6”1, lesta in ripresa nei cambi di passo autostradali.

Un piacere portarla su percorsi misti, grazie a uno sterzo pronto, le sospensioni McPherson all’anteriore e multi-link al posteriore, che garantiscono precisione e un confort adeguato. Il tutto valorizzato da un peso, 1.449 kg a vuoto, non esagerato per un’auto elettrica che contribuisce al carattere vivace e pronto.

L’autonomia dichiarata è fino a 410 km, grazie alla batteria agli ioni di litio da 52 kWh. In effetti il display comunica questo raggio di azione quando ci si mette in movimento col pieno. La distanza è avvicinabile con una guida senza remore (ma anche senza eccessi) soprattutto se l’utilizzo è in aree urbane e strade statali.

L’accumulatore di stazza non esagerata permette una ricarica all’80% in 30 minuti da colonnine a corrente continua. Da casa, ove possibile con alimentatore AC da 11 kW servono quattro ore e mezza. E’in concessionaria da metà novembre, con un prezzo da 32.900 euro. Arriveranno anche R5 elettriche più “tranquille” con motore da 120 cv e 225 Nm e da 95 cv e 215 Nm, con batteria da 40 kWh e autonomia di 312 km. I prezzi saranno rispettivamente da 27.900 e da 25.000 euro.