Quotidiano Nazionale cresce ancora. E si conferma tra i leader dell’informazione on line

Bologna, 20 settembre 2023 – Con oltre 1,7 milioni di utenti unici nel giorno medio, Quotidiano Nazionale sale al terzo posto nella classifica Audicom di luglio, si conferma protagonista dell’informazione con un’audience nazionale in continua e costante crescita e con un’ampia copertura territoriale, garantita dalla leadership delle testate del Gruppo. Il forte radicamento nelle regioni di riferimento (dalla Lombardia alla Toscana, dall’Emilia Romagna alle Marche, fino all’Umbria), l’autorevolezza e la storicità dei brand che costituiscono il Network (QN QUOTIDIANO NAZIONALE, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!), unitamente alla professionalità e all’attenzione ai processi di cambiamento e sviluppo in atto, si traducono in un progetto editoriale in continua espansione. “La crescita della nostra audience è il risultato del processo di transizione digitale che sta portando avanti in questi anni il Gruppo Monrif, con un grande investimento fatto su molti fronti: tecnologia, contenuti, prodotto e organizzazione – dichiara Andrea Riffeser Monti, Presidente e AD Monrif –. È la dimostrazione del fatto che la buona informazione pubblicata da testate storiche viene premiata dai lettori, che si sentono garantiti nella qualità dei contenuti e delle fonti e scelgono chi investe nelle nuove modalità di comunicazione.” “Un risultato che riconosce il grande impegno e la professionalità dei colleghi dei desk digitali delle cinque testate, e che è anche frutto della fondamentale collaborazione dei giornalisti della carta. Uno sforzo collettivo che sta valorizzando sempre più il sistema interconnesso della nostra informazione”, aggiunge Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!.