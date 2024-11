Quei liberali coi mercati degli altri

Giacomin

Quando un uomo con una banca incontra un uomo con uno scranno parlamentare, qualcuno si fa male. A volte le banche, a volte la politica. A volte, entrambe. Saggio è lasciare giudicare l’offerta di Unicredit su Banco Bpm a chi di competenza: il mercato, per il valore economico. Le autorità di vigilanza per le regole: l’Antitrust, Banca d’Italia-Bce, Consob. Evitando movimenti scomposti. Questa volta, rispetto al passato, c’è un elemento in più: il golden power. Il potere del governo di intervenire a difesa di interessi strategici nazionali. L’Ops di piazza Gae Aulenti su piazza Meda ha stropicciato la tovaglia apparecchiata dal governo per creare il terzo polo bancario attraverso la cessione di una quota di Mps in mano statale, a un pool di investitori tra i quali Banco Bpm. È sufficiente per il golden power? Allarghiamo lo sguardo: nel 2024 – notava qualche mese fa un rapporto curato da Martin Kinsler, portfolio manager di Man Group – nell’Ue e nel Regno Unito ci sono state già 35 operazioni di fusione-acquisizione. Un crescendo, dopo anni di stasi, favorito da vari fattori tra i quali la politica monetaria della Bce e la ricchezza degli istituti. Una vivacità che, per esempio, ha visto la stessa Unicredit muovere sulla tedesca Commerzbank. Uno scenario, quello delle aggregazioni, auspicato anche dal rapporto Draghi sulla competitività in Europa e che von der Leyen ha dichiarato essere ispirazione del suo secondo, fragile, mandato. Ma la direzione di avere grandi campioni europei come si tiene assieme, in Italia come in Germania, con gli interessi nazionali? La scorciatoia non può essere il vizio di fare i liberali con il mercato degli altri.