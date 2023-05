Oggi la produzione del Gruppo, che impiega 780 persone, si sviluppa nei quattro cantieri di La Spezia, Ameglia, Viareggio e Massa, sinergicamente e strategicamente situati in un raggio di

50 chilometri, nel cuore del distretto della nautica.

L’attività si articola in tre business unit: la Divisione Yacht (yacht in composito tra 24 e 38 metri); la Divisione Superyacht (superyacht in alluminio e acciaio

tra 40 e 73 metri); la Divisione Bluegame (sport utility yacht in composito tra 13 e 23 metri).