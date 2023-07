Quarta rata del Pnrr, l’Italia tratta con l’Europa: dieci modifiche ai progetti per ottenere i fondi

L’operazione “rimodulazione” del Pnrr va avanti con la richiesta della quarta rata, che vale più o meno 16 miliardi di euro. Che si aggiungono ai 19 della terza rata ancora "sospesi" per la verifica dei 55 obiettivi (per la prima volta anche fisici) da parte dell’Ue.

Il ministri Fitto

È quanto emerso dalla Cabina di Regia presieduta dal ministro Raffaele Fitto. Da oggi, però, cambia il metodo: prima di chiedere i fondi a Bruxelles, il governo ha deciso di concordare i ritocchi direttamente con i tecnici della Commissione europea.

Obiettivo: accelerare sull’erogazione e evitare incidenti di percorso. Il ministro degli Affari europei, della Coesione e del Pnrr, Raffaele Fitto, si presenta nella sala stampa di Palazzo Chigi alle 15 e 30 in un punto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe e assicurare che non ci saranno progetti da "definanziare".

Dei 27 obiettivi previsti per la quarta rata, tra l’altro fissati dai precedenti governi, dieci saranno rivisti. Ma non cancellati. Dagli asili all’idrogeno, dalle colonnine delle ricariche elettriche ai satelliti, l’obiettivo del governo è di revisionare la tabella di marcia, correggere gli errori formali, aggiustare qualche dettaglio normativo e far partire nuovi bandi. Modifiche che avrebbero già ottenuto il disco vede da Bruxelles. Quanto ai ritardi, poi, contano i fatti. E, a oggi, "nessun Paese europeo ha presentato la richiesta di pagamento della quarta rata del Pnrr".

Così, ai giornalisti, legge i passaggi chiave delle cinque paginette di appunti consegnate poche ore prima ai ministri presenti nella Cabina di Regia sul Pnrr. "A oggi solo Italia, Spagna e Grecia hanno presentato le richieste di pagamento per le prime tre rate. Quattro Paesi hanno presentato solo 2 richieste, undici una sola richiesta e nove, addirittura, nessuna richiesta". Insomma, non siamo affatto messi male. Ma c’è di più. La data del 30 giugno per il raggiungimento degli obbiettivi semestrali non è vincolante. "L’unica regola da rispettare e che, raggiunti gli obiettivi", ogni Paese può battere cassa a Bruxelles, due volte l’anno.

Senza considerare, poi, le differenze dimensionali fra i diversi progetti. La Spagna ha il secondo Pnrr in Europa per dimensioni ma vale più o meno un terzo di quello italiano, 69 miliardi, ora tutto a fondo perduto e non a debito.

La Germania ha progetti per 27 miliardi, la Francia per 40. Niente a che vedere con i 220 e passa miliardi chiesti dal nostro Paese. Quanto alla quarta rata, Fitto ammette i problemi per il piano degli asili nido, con l’aumento dei prezzi delle materie prime che ha inciso sulle progettazioni. Ma sarà presto emanato un nuovo bando per completare l’opera mentre sarà rivisto l’obiettivo intermedio fissato nel 2023.

Stesso copione anche per le infrastrutture di ricarica elettrica: a oggi sono pervenute richieste per 4700 centraline su 9000. Il governo pubblicherà a breve nuovi bandi. Una parte delle risorse del Sismabonus sarà destinata all’Ecobonus, consentendo di rendicontare anche l’installazione delle caldaie a condensazione a gas. Ritocchi anche agli "interventi per combattere la povertà educativa nel Sud": in questo caso sono stati modificati solo alcuni termini. Così come per il rinnovo del trasporto regionale con treni a emissione zero. Infine, la sperimentazione dell’idrogeno per la mobilità ferroviaria e gli incentivi per le imprese femminili. Anche in questo caso le modifiche non comportano il "definanziamento" dei progetti.

Ora la parola passa a Bruxelles. Ma il ministro Fitto è ottimista. Confermando anche la dead line del 31 agosto per presentare la revisione complessiva del Pnrr con l’allegato relativo al Repower Eu, vale a dire la possibilità di spostare una parte dei progetti sui nuovi fondi previsti dall’Europa per l’efficientamento energetico e la transizione green, con scadenze più lunghe rispetto al giugno del 2026. Fitto ha infine confermato il suo intervento in Parlamento previsto il 18 luglio prossimo, per fare il punto sull’attuazione del Piano.