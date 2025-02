Quanto valgono le case dei cantanti di Sanremo 2025

Milano, 15 febbraio 2025 – Quanto valgono ad oggi le case nei quartieri di provenienza dei cantanti in gara a Sanremo 2025? Per rispondere a questa domanda Wikicasa ha condotto uno studio sui valori immobiliari dei quartieri di provenienza dei cantanti in gara al Festival, offrendo uno spaccato delle diverse realtà urbane italiane. I dati evidenziano una notevole variabilità nei prezzi medi al metro quadro delle abitazioni, riflettendo le diverse caratteristiche socio-economiche delle zone di provenienza degli artisti.

Milano tra lusso e periferia emergente

Milano è ben rappresentata al Festival, con artisti provenienti da zone molto diverse tra loro. Fedez, in gara con ‘Battito’, è originario di Buccinasco, nell’hinterland milanese, dove il prezzo medio degli immobili in vendita si aggira attorno ai 4.095 euro al metro quadro. Spostandoci nella città, troviamo Guè, che arriva dal quartiere Barona, un’area popolare in forte trasformazione, con prezzi che oscillano attorno ai 5.000 euro al metro quadro. Molto più centrale è la zona di Porta Venezia, dove è cresciuta Rose Villain (‘Fuorilegge’). Qui i valori immobiliari salgono vertiginosamente, per una media di oltre 8.000 euro al metro quadro, grazie alla posizione strategica e all’alta richiesta abitativa. Rkomi, invece, proviene dal quartiere di Calvairate, una zona in riqualificazione, dove il costo medio degli immobili si aggira intorno ai 5.500 euro al metro quadro.

I quartieri storici e le periferie di Roma Capitale

La Capitale è la città che vanta il maggior numero di artisti in gara. Elodie, con ‘Dimenticarsi alle 7’, è cresciuta nel Quarticciolo, un’area urbana del municipio Roma V nel quartiere Alessandrino di Roma dove i prezzi si aggirano attorno ai 3.000 euro al metro quadro. Giorgia (‘La cura per me’) invece è originaria di Monteverde, un quartiere residenziale benestante con valori che si aggirano intorno ai 4.000 euro al metro quadro circa. Anche Noemi (‘Se t'innamori muori’) ha radici romane, più precisamente originaria del quartiere di Ostia, una zona costiera dove il mercato immobiliare si aggira intorno ai 3.000 e i 3.500 euro al metro quadro. Tony Effe (‘Damme 'na mano’) arriva invece da Roma Nord, zona tra Corso Francia e Collina Fleming, dove i prezzi sono decisamente più elevati, con una media di 4.500 euro al metro quadro.

Tra i nomi più apprezzati troviamo Achille Lauro, con la sua ‘Incoscienti giovani’, che pur essendo nato a Verona è cresciuto a Roma, nel quartiere Conca d'Oro, con un prezzo medio al metro quadro di quasi 4.000 euro e Simone Cristicchi, con ‘Quando sarai piccola’, romano del quartiere Monte Sacro, con un prezzo degli immobili pari a oltre 3.000 euro al metro quadro.

Il valore delle radici del Sud con Napoli e Salerno

Dalla Campania arriva un’icona della musica italiana, Massimo Ranieri originario di Santa Lucia di Napoli, una delle zone più esclusive della città, nel quartiere San Ferdinando con valori che si attestano attorno ai 4.000 euro al metro quadro, grazie alla vista sul Golfo. Più accessibile il mercato immobiliare di Salerno, città natale di Rocco Hunt (‘Mille vote ancora’), che proviene dal quartiere Pastena, dove il prezzo medio delle case oscilla tra i 2.000 e i 2.500 euro al metro quadro.

La Liguria tra tradizione e crescita immobiliare

Due artisti in gara provengono dalla Liguria. Bresh, che porta ‘La tana del granchio’, è cresciuto a Bogliasco, piccolo comune sulla Riviera Ligure, dove il valore degli immobili supera i 2.000 euro al metro quadro, grazie alla vicinanza con il mare. Anche Olly (‘Balorda nostalgia’) viene dalla Liguria, precisamente dal quartiere Carignano di Genova, una delle zone più esclusive della città, con valori che oscillano tra i 2.000 e i 2.500 euro al metro quadro.

Altre città protagoniste del Festival

Dalla Calabria troviamo invece Brunori Sas, in gara con ‘L'albero delle noci’, e originario di Cosenza, città che registra un prezzo degli immobili in media pari a 1.000 euro al metro quadro circa. Non mancano infine artisti della scena più alternativa, come Francesca Michielin, che porta sul palco ‘Fango in Paradiso’, originaria di Bassano del Grappa, che registra un prezzo medio di vendita degli immobili tra i 1.500 e i 2.000 euro al metro quadro. Mentre dalla Sicilia, Marcella Bella con la sua ‘Pelle diamante’, più nello specifico originaria di Catania, dove le case registrano un prezzo medio al metro quadro pari a poco meno di 1.500. Oppure, ancora, Serena Brancale che porta in gara al festival una canzone dal nome ‘Anema e core’, originaria di Bari, più precisamente del quartiere San Pasquale che registra un prezzo medio al metro quadro di oltre 2.000 euro.

I cantanti in gara a Sanremo 2025 provengono da realtà molto diverse: dai quartieri più esclusivi di Milano, Roma e Napoli, dove i prezzi delle case raggiungono cifre elevate, fino alle zone più popolari e in trasformazione. Questa varietà rappresenta al meglio il panorama musicale italiano, in cui convivono lusso, periferie emergenti e piccoli borghi ricchi di storia. Sanremo non è solo una vetrina per la musica, ma anche uno specchio dell’Italia e delle sue mille sfaccettature urbane. E chissà, magari dopo il Festival, qualche quartiere legato agli artisti in gara diventerà ancora più ambito.