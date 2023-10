Quanto vale il campionato Nba tra contratti, sponsor e diritti tv

Roma, 27 ottobre 2023 – “Buona partita”. L’arbitro che il 24 ottobre ha alzato la prima palla a due della stagione regolare 2023-2024 del campionato Nba, ha tolto il sipario su un mondo sfavillante fatto di super atleti, super spettacolo, super contratti, super sponsorizzazioni, super diritti televisivi e super previsioni relative al prossimo futuro. La pallacanestro a stelle e strisce in effetti da sempre è in grado di proporre al pubblico un pacchetto che continua ad attirare l’interesse degli investitori, ora più che mai propensi a pagare cifre crescenti per entrare in un mercato il cui orizzonte è decisamente roseo. Le cifre Altro che inflazione, i prezzi nel campionato di basket più famoso del mondo sono raddoppiati nel giro di quattro anni. Lo ha rilevato Forbes: se nel 2019 per fare entrare un team nella National Basketball Association servivano due miliardi e mezzo di dollari, ora l’asticella è salita fino a 5. La ragione è che il mercato quota una significativa crescita del margine di guadagno delle franchigie derivante dai più svariati settori, a partire dalle sponsorizzazioni (che tra le altre cose si stanno progressivamente facendo largo anche sulle divise da gioco, fino a quale tempo fa considerate tabù) e dai diritti televisivi. Il valore delle squadre Serve precisare che in quanto a sport professionistici, gli Stati Uniti sono su un altro pianeta rispetto all’Europa, calcio compreso. Mediamente una franchigia Nba vale 3,85 miliardi di dollari, coi Golden State Warriors di San Francisco che guidano il gruppo, valutati circa 7,7 miliardi. Per dare un’idea del trend, il valore medio dei club è cresciuto del 35% in un solo anno e del 75% in 4. E per fare un paragone col mondo calcistico, in quel settore spicca il Real Madrid, che però si ‘ferma’ a poco più di sei miliardi. La classifica Largo alle icone, ai simboli e alle suggestioni. Dopo Golden State arrivano i New York Kincks (6,6 miliardi di dollari), che in casa giocano al Madison Square Garden, un tempio sportivo nel cuore della Grande Mela, dove ogni muro trasuda di leggenda. Poi ci sono i Los Angeles Lakers (6,4 miliardi) di Lebron James, ma anche delle star di Hollywood sedute in prima fila (con Jack Nicholson – tanto per citare uno dei più affezionati - che trascorre più tempo a fianco del parterre che non a casa sua) e dello showtime inventato negli anni Ottanta e sempre più sfavillante anche nel nuovo millennio. Con gli intramontabili Boston Celtics si ‘scende’ a 4,7 miliardi, per poi proseguire coi Los Angeles Clippers (4.65 miliardi), i Chicago Bulls (4,6) e i Dallas Mavericks (4,5). Chiudono il cerchio delle 30 squadre i Memphis Grizzlies con ‘appena’ 2,4 miliardi di dollari. A far lievitare i prezzi, sono state in particolare le vendite concretizzate nell’ultimo anno: i Phoenix Suns sono passati di mano per 4 miliardi di dollari e Michael Jordan ha venuto i suoi orami ex Charlotte Hornets per 3 miliardi. Prospettive Il tema è attualissimo in un contesto nel quale da tempo si vocifera dell’ingresso nella lega di altre due squadre, che potrebbero nascere a Seattle (che già un tempo ospitò i Sonics) e a Las Vegas. Viste le quotazioni, le nuove entrate arricchirebbero un tavolo già opulento. Sempre più spettacolo Per chi è abituato a una partita alla settimana, con gli allenatori che storcono il naso davanti ai turni infrasettimanali, il calendario Nba mette soggezione: ogni squadra durante la stagione regolare disputa 82 partite, scendendo in campo all’incirca un giorno sì e un giorno no. E questo è solo l’antipasto. Perché al termine del torneo, inizia la post season: prima i play-in, gare secche per determinare gli ultimi quattro ingressi nelle griglie delle due Conference, (est e ovest) e poi i playoff, con turni al meglio delle sette partite, compresa la finale. Non basta. Perché in mezzo c’è il weekend a tutto spettacolo dell’All Star Game e per di più da quest’anno è stato introdotto un ulteriore torneo nel torneo, pensato per rendere più pepata la prima fase della stagione: a partire dal 3 novembre e fino a dicembre le gare della stagione regolare varranno anche per formare una speciale classifica, che porterà ad altrettanto speciali playoff a gara secca previsti a Las Vegas che decreteranno una sorta di campione d’inverno. I diritti tv L’Nba si può seguire su un’ampia serie di emittenti e piattaforme statunitensi e internazionali alle quali sarebbero in procinto di aggiungersi anche Amazon Prime, Apple e YouTube. Lo scenario lascia pensare a alla possibilità per Nba di arrivare a più del raddoppio del valore degli attuali diritti mediatici. Che già ora sono di tutto rilievo attestandosi, fino al 2025-26, su una media di 2,66 miliardi di dollari per il mercato statunitense, al quale si aggiungono altri circa 500 milioni all’anno per quanto riguarda il resto del mondo. Fermo restando il fatto che un appassionato può decidere anche di abbonarsi direttamente tramite l’Nba, sottoscrivendo un pass che consente la visione in diretta e on demand di tutte le gare di tutte le squadre, compresi i playoff, le finali, l’all star game, il draft e i campionati estivi. In Italia il prezzo è di 99 euro a stagione. I diritti tv vengono divisi equamente tra tutte le 30 squadre. Gli altri sport Tutto questo detto, non si pensi che il basket professionistico americano sia il massimo. Per il massimo, bisogna restare negli Stati Uniti, ma cambiare sport. Niente, sul pianeta terra, arriva a lambire l’Nfl, il campionato di football. I numeri, anche in questo caso forniti da Forbes sono, oltre che da brividi, inarrivabili. Tra le 50 squadre sportive con più alto valore al mondo, 30 fanno parte della Nfl. E’ interessante notare che in tutto il campionato Nfl giocano 32 squadre e che solo i diritti televisivi entro il 2033 potrebbero superare i 126 miliardi di dollari. In termini assoluti, a oggi la squadra col maggior valore è quella dei Dallas Cowboys: 9 miliardi.