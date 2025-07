Quanto guadagna un veterinario? Professione fra passione e precarietà

Roma, 15 luglio 2025 – La figura del medico veterinario evoca spesso immagini di dedizione al benessere animale, una passione innata che guida un percorso professionale lungo e impegnativo. Tuttavia, dietro l'immagine idilliaca si cela una realtà complessa, fatta di sfide economiche, carichi di lavoro intensi e, in alcuni casi, un elevato rischio di burnout. Un'analisi approfondita della professione veterinaria in Italia e in Europa rivela un quadro variegato, dove competenze elevate si scontrano con retribuzioni non sempre all'altezza e costi operativi significativi.

Percorso accademico e l'abilitazione: un investimento

Diventare veterinario in Italia richiede un impegno accademico notevole. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria ha una durata legale di cinque anni (300 CFU). Secondo i dati del Ministero dell'Università e della Ricerca, nell'anno accademico 2022/2023, gli immatricolati ai corsi di laurea in Medicina Veterinaria sono stati circa 1.300 su un totale di circa 7.000 candidati, evidenziando un accesso selettivo. Al termine del percorso universitario, è necessario superare l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione. Ma la formazione non si ferma qui: una significativa percentuale di professionisti sceglie di proseguire con specializzazioni post-laurea. Le Scuole di Specializzazione, con durate di 3-4 anni, e i Master universitari comportano ulteriori investimenti di tempo e costi che possono variare da qualche migliaio a diverse decine di migliaia di euro, a seconda dell'ateneo e del percorso scelto.

Guadagni: Italia ed Europa a confronto

Determinare con precisione lo stipendio medio di un veterinario è complesso, poiché le retribuzioni variano notevolmente in base a fattori quali l'esperienza, la specializzazione, il tipo di impiego (libero professionista, dipendente, pubblico) e l'area geografica. In Italia, il panorama retributivo non è sempre allineato all'impegno richiesto. Secondo le stime più recenti di piattaforme come Salary Explorer e Glassdoor (aggiornate al 2024-2025), un veterinario con esperienza media in Italia guadagna una media lorda che si attesta intorno ai 3.200-3.500 euro al mese. Tuttavia, è fondamentale specificare che questa è una media che nasconde ampie disparità. Un neolaureato o veterinario con 1-3 anni di esperienza può aspettarsi stipendi che oscillano tra 1.200 e 2.000 euro netti al mese, spesso con contratti di collaborazione o a partita IVA che non sempre garantiscono tutele complete. I veterinari con 5-10 anni di esperienza possono vedere i loro guadagni aumentare a circa €2.500 - €3.500 netti al mese, a seconda del contesto lavorativo e delle specializzazioni. I liberi professionisti con studi affermati e una clientela consolidata, o specialisti, possono superare 4.000 - 6.000 euro netti al mese, ma devono sostenere integralmente i costi di gestione della propria attività.

Il confronto con l'Europa

In Svizzera, i salari sono tra i più alti: un veterinario può guadagnare mediamente tra 6.000 e 9.000 CHF lordi al mese (circa 6.200 - 9.300 euro), con variazioni basate sull'esperienza e la regione. Per i veterinari più esperti, le retribuzioni possono superare i 10.000 CHF mensili. In Germania, lo stipendio medio lordo per un veterinario si aggira tra €3.800 e €5.500 al mese, con i medici specialisti e quelli con ruoli direttivi che possono raggiungere anche i €6.500 - €7.500. Nel Regno Unito, i veterinari percepiscono in media tra 3.000 e 5.000 sterline lorde al mese (circa 3.500 - 5.800 euro), con un range che può variare da 2.200 sterline per i neolaureati a oltre 6.000 sterline per i professionisti con esperienza decennale o specializzazioni particolari. Nei Paesi Nordici (es. Norvegia, Svezia, Danimarca), i salari sono generalmente elevati, con medie che si attestano tra i 4.000 e i 6.500 euro lordi al mese, riflettendo un costo della vita più alto e sistemi retributivi differenti. Queste disparità sono attribuibili a diversi fattori, tra cui il costo della vita, il potere d'acquisto, le politiche sanitarie nazionali e la percezione del valore della professione.

Il burnout: un'ombra che cresce sulla professione

Al di là degli aspetti economici, la professione veterinaria è gravata da un'alta incidenza di burnout, stress e problemi di salute mentale, spesso superiore rispetto ad altre professioni sanitarie. Uno studio pubblicato sul Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA) nel 2018 ha rilevato che circa il 52% dei veterinari negli Stati Uniti ha riportato livelli elevati di stress occupazionale, e il 27% ha avuto pensieri suicidi in un certo punto della loro carriera (percentuale significativamente più alta della popolazione generale). Sebbene manchino dati europei e italiani così strutturati su larga scala, sondaggi interni alle associazioni professionali e la percezione diffusa indicano una situazione simile. Le cause sono molteplici: turni di lavoro estenuanti (con medie che possono superare le 50-60 ore settimanali per molti, soprattutto se includono notti e weekend), la pressione emotiva legata alla cura di animali malati e al contatto con proprietari ansiosi e spesso esigenti, la necessità di prendere decisioni difficili (come l'eutanasia), e la percezione di una retribuzione non sempre adeguata all'impegno e alle responsabilità, come evidenziato dai dati sui salari. Un rapporto del Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS) nel Regno Unito ha evidenziato che le ragioni principali del burnout includono l'elevato carico di lavoro, le lunghe ore, le richieste emotive dei clienti e la pressione finanziaria. Altre statistiche sembrano confermare una situazione complicata anche in Italia. Ad esempio, è di 4,6 anni il tempo che in media impiegano i neolaureati in medicina veterinaria in Italia per raggiungere l’indipendenza economica (è più del doppio rispetto alla media in Europa), mentre è del 75% la percentuale di ditte veterinarie individuali in Italia (in Europa la media è del 23%), a riprova della difficoltà di trovare lavoro a condizioni accettabili presso cliniche. Infine, è del 35% la percentuale di veterinari che in Italia ha preso un congedo di almeno 2 settimane per malattia a causa di burnout (in Lettonia è al 58%, in Lussemburgo al 9%).