Quanto guadagna un pilota di linea: stipendio e indennità

Roma, 17 settembre 2023 - Coraggio, precisione e sfida. Guidare gli aerei di linea è uno dei mestieri più prestigiosi e adrenalinici, ma anche quelli dove si guadagna molto bene. D’altronde, per diventare pilota è necessario studio, dedizione e tanti anni di esercitazione pratica. Ma quanto guadagna un pilota di linea? Scopriamolo. Stipendio pilota: da cosa dipende Lo stipendio lordo di un pilota di linea dipende dagli anni di esperienza e dalla compagnia aerea per cui presta servizio. Non solo, a determinare la paga del professionista è anche le mansioni che svolge, ovvero il grado che ricopre e la lunghezza delle tratte che effettua. Infine, bisogna considerare tutti quei fattori che compongono lo stipendio del pilota, ovvero:

Lo stipendio mensile

L’indennità di volo minima garantita

L’indennità di volo oltre la 30esima ora

La diaria di linea di circa 32 euro euro al giorno per servizi fino ad otto ore (aumentato di 15,49 euro oltre le 8 ore)

Scatto di anzianità

Quanto guadagna un pilota di aerei di linea In media, un pilota di aerei di linea può guadagnare dai 2000 ai 10.000 euro al mese. Un pilota alle prime armi con 0-3 anni di esperienza può guadagnare fino a 2.300 euro. Un pilota di medio livello, tra i 4 e i 10 anni di esperienza, può arrivare a 7000 euro. Infine, un pilota esperto con oltre 10 anni di esperienza arriva a guadagnare anche oltre i 10 mila euro al mese.