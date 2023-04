Quanto guadagna un manager di banca e chi sono i più pagati

Banchieri stipendio a sei zeri: nuovo record nell'Eurozona. Il numero di chi ha guadagnato più di un milione di euro è aumentato del 41,5%, dai 1.383 del 2020 a 1.957 di quest’anno. Si tratta del valore più alto da quando nel 2010 sono iniziate le rilevazioni da parte dell’Eba, l’European Banking Authority.

I banchieri ultramilionari

Vengono chiamati “high earners”, i più ricchi, coloro che guadagnano oltre un milione di euro lordi all’anno considerando sia le retribuzioni fisse che quelli variabili. Un compenso ampliamente superato dai primi dieci banchieri in Europa del 2022, che hanno guadagnato tra i 6 e i 16 milioni di euro. L'impennata dei banchieri milionari arriva dopo un 2020 che aveva visto calarne il numero da 1.444 a 1.383, per effetto della moral suasion, la “persuasione morale”, esercitata dall'Eba e dalla Bce sulle banche, alle quali era stato chiesto di non eccedere in bonus e compensi messi a disposizione, a causa della grande incertezza scatenata dalla pandemia, così da non svantaggiare il resto della popolazione.

Germania, il paese con più paperoni

Se, a causa della Brexit, eliminiamo il Regno Unito dall’analisi, è la Germania la nazione che raccoglie la quantità maggiore di milionari nel proprio Paese. Sono 589 in tutto, e tra questi ve ne sono 108 che guadagnano più di 2 milioni. In 14 hannno un introito annuo tra i 3 e i 4 milioni, in otto tra 4 e 5 milioni e in cinque tra i 5 e i 6 milioni. Non solo: sono presenti anche 6 super banchieri tedeschi che prendono tra i 6 e gli 8 milioni. E poi l’elite: in 4 arrivano a poco meno di 14 milioni.

L’Italia si posiziona al terzo posto, dopo la Francia, dove sono presenti 371 banchieri milionari. Sono 351 i banchieri milionari presenti nello Stivale, ben 110 in più rispetto al 2019. Nessuno supera, però, i 10 milioni di ricavi annui, mentre a prendere più di 5 milioni sono in cinque. Nove high earnes guadagnano tra 4 e 5 milioni, 17 tra i 3 e 4 milioni e 43 tra i 2 e 3 milioni. Ma la medaglia d’oro spetta a Madrid: un banchiere spagnolo, tra i 211 milionari che vi lavorano, guadagna tra 14 e 15 milioni di euro.

In Italia stipendi calati

Ma quantità non è qualità: tra i paesi in cui i banchieri milionari vengono pagati di più al primo posto vi è l’Austria, dove i 38 high earners prendono 2.418.977 a testa. Al secondo posto vi sono gli spagnoli, con 2.164.088 euro medi per ognuno. Seguono, come riportato da Eba, con poco meno di 2 milioni di euro a testa, Slovenia, Francia e Irlanda. Gli sloveni, però, sono solo tre in tutto. La Slovenia è anche il paese in cui la remunerazione media è aumentata di più in due anni, di ben il 38,5%. Notevoli anche gli incrementi di cui hanno beneficiato i banchieri cechi, olandesi e bulgari, superiori al 20%.

Tra i 13 paesi che invece hanno avuto una riduzione degli emolumenti, l’Italia: i banchieri italiani milionari hanno una remunerazione di 1.697.040 euro, il 2,47% in meno rispetto al 2019. Stessa sorte per i Paesi Bassi, dove tale cifra scende a 1.659.149, e al Belgio, con 1.651.233.

II banchieri più pagati in Europa

Al primo posto c’è Sergio Ermotti, il ticinese che già nel 2020, al primo addio da Ubs, guadagnò 13,3 milioni di franchi e che nel 2023 potrebbe tornare ai piani alti della classifica. Tra i banchieri più pagati, Ana Botin, presidente del Santander, con 11 milioni. Segue Carlos Torres Vila, della Bbva, che ha preso 7,8 milioni. Si piazza bene con 8,9 milioni Christian Sewing, il ristrutturatore di Deutsche Bank. Per Andrea Orcel, l'ad di Unicredit, la remunerazione target totale è di 7,5 milioni di euro, mentre e qualsiasi over-performance sarà riconosciuta fino ad una remunerazione massima complessiva di 9,75 milioni di euro, così come definito in un recente documento licenziato dal cda. Tra i posti migliori infine anche Ralph Hamers, che staccherebbe i colleghi anche senza i 3,3 milioni di euro di buonuscita che intasca per lasciare Ubs. Il banchiere e manager olandese, amministratore delegato di Ubs, nel suo primo anno come ad della più grande banca della Svizzera, ha guadagnato un totale di 12,6 milioni di dollari.