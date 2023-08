Quanto guadagna un pilota di Formula 1? La classifica degli stipendi 2023

Roma, 1 agosto 2023 - Si scatenano in pista, danno spettacolo e mettono a repentaglio la propria vita: i piloti di Formula 1 sono l’adrenalina fatta persona, la cui vita nonché stipendio interessa parecchie persone amanti dei motori e non. Perciò, quanto guadagna un pilota di Formula 1? Scopriamolo insieme.

Quanto guadagna un pilota di Formula 1

I piloti di F1 vengono pagati in base all’esperienza, alle prestazioni in gara e soprattutto alla propria squadra. Sebbene i loro contratti restino riservati, il guadagno di un pilota che gareggia in Formula 1 è milionario. Pare che i piloti che esordiscono in F1 guadagnino circa un milione di dollari all’anno, mentre piloti più affermati possono arrivare anche 50 milioni. È il caso di Verstappen che è in testa alla classifica degli stipendi del 2023 con un guadagno annuo pari a 55 milioni di dollari. Accanto allo stipendio base ci sono da considerare anche altre entrate come sponsor, bonus e merchandising.

Quanto guadagna Leclerc?

Stando alle stime, Leclerc guadagnerebbe con la Ferrari 24 milioni l’anno.

Classifica stipendi piloti F1 2023

Max Verstappen (Redbull): 55 milioni di dollari l’anno

Lewis Hamilton (Mercedes): 35 milioni

Charles Leclerc (Ferrari): 24 milioni

Lando Norris (McLaren): 20 milioni

Carlos Sainz (Ferrari): 12 milioni

Sergio Perez (Redbull): 10 milioni

Valterri Bottas (Alfa Romeo): 10 milioni

George Russell (Mercedes): 8 milioni

Esteban Ocon (Alpine): 6 milioni

Fernando Alonso (Aston Martin): 5 milioni

Pierre Gasly (Alpine): 5 milioni

Kevin Magnussen (Haas): 5 milioni

Alex Albon (Williams): 3 milioni

Lance Stroll (Aston Martin): 2 milioni

Nico Hülkenberg (Haas): 2 milioni

Nyck de Vries (AlphaTauri): 2 milioni

Guanyu Zhou (Alfa Romeo): 2 milioni

Oscar Piastri (McLaren): 2 milioni

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1 milione

Logan Sargeant (Williams): 1 milione