Quanto guadagna un cuoco? E uno chef? Contratti e cifre della carriera in cucina

Roma, 17 settembre 2023 - La carriera culinaria è dura, affascinate oltre che ben pagata. Si stima che un cuoco possa guadagnare fino a 3.000 euro al mese, ma tutto dipende dalla sua esperienza e soprattutto dal ruolo che occupa in brigata. Scopriamo quanto guadagna uno chef in base al suo livello.

Un cuoco in cucina

Quanto guadagna uno chef: aiuto cuoco, sous chef ed executive

Un cuoco alle prime armi probabilmente inizia con un tirocinio da commis chef da circa circa 600 euro al mese che può raggiungere gli 800 euro mensili se si tratta di un contratto da apprendista. Salendo di grado troviamo il demi chef de partie o chef di partita che è il responsabile di un determinato settore in cucina e guadagna tra i 1.200 e 1.800 euro al mese. Un capopartita, invece, dirige l’intero gruppo di cuochi specializzati in una preparazione può guadagnare tra i 1800 e i 2500 euro al mese.

Lo Chef

Salendo ancora di grado troviamo il sous chef, colui che è sotto lo chef, il cui guadagno può variare dai 1.800 euro fino 3000 euro al mese. Da ultimo c’è lo chef che può percepire dai 2000 ai 4000 euro al mese. Ovviamente si tratta di una media. Tutto dipende dall’esperienza del lavoratore ma anche del contesto in cui lavora. Ad esempio, lavorare per un ristorante più o meno rinomato può contribuire all’aumento o alla diminuzione della paga oraria.

Il contratto nazionale

Ad ogni modo, secondo il Contratto nazionale del lavoro per la ristorazione prevede che la retribuzione minima per un cuoco, per 40 ore settimanali, oscilli dai 1.269 ai 2.266 euro lordi (in base all’inquadramento del professionista).

Quanto guadagna uno chef stellato?

Uno chef stellato o pluristellato percepisce un guadagno superiore. Uno chef stellato può guadagnare 4000 euro al mese mentre un pluristellato fino a 6.000 euro mensili. Tutto dipende anche qui dal contesto lavorativo.