Quanto guadagna chi vince la Champions: montepremi record

Milano, 31 maggio 2025 – La conquista della finale di Champions League da parte dell’Inter, ottenuta battendo il Barcellona e certificata nella semifinale di ritorno a San Siro, rappresenta un traguardo di altissimo prestigio sportivo. Ma oltre alla gloria, questo risultato garantisce al club nerazzurro un incasso economico senza precedenti, con cifre che già superano quelle della stagione 2022/23 e che, in caso di vittoria finale a Monaco di Baviera, potrebbero avvicinarsi ai 150 milioni di euro complessivi.

L’edizione 2024/2025 della Champions League, infatti, è la più ricca di sempre, con l’Uefa che ha messo a disposizione un montepremi totale da 2,5 miliardi: tre anni fa era di 1,95 miliardi, arrivato poi lo scorso anno a 2,02 miliardi. Oltre al gettone fisso uguale per tutti che incide per il 25% del montepremi, il 30% degli incassi sono determinati dai risultati, il 30% dal ranking storico - che si basa sul rendimento del club negli ultimi dieci anni - e infine il restante 15% dal market pool che distribuisce i soldi derivanti dai diritti televisivi.

Il trofeo della Champions League

Ogni squadra che ha preso parte alla stagione di Champions ha ricevuto un gettone di presenza da 18,6 milioni, una cifra questa uguale per tutti e che incide per 670 milioni nel montepremi totali. Durante le otto partite del girone unico, ogni squadra ha ricevuto 2,1 milioni per ogni vittoria e 700.000 euro per ogni pareggio. In base al posizionamento nel gruppo unico potranno essere incassati da 1,7 a 12 milioni. In totale per i risultati l’Uefa mette in palio 950 milioni. Fino a oggi, il percorso europeo dell’Inter ha già portato nelle casse societarie 131,5 milioni di euro. Di questi, 18,62 milioni provengono dalla sola partecipazione alla Champions, mentre altri 11,7 milioni sono stati incassati per il quarto posto nella fase campionato. A questi si aggiungono 11 milioni per la qualificazione agli ottavi, 12,5 milioni per l’accesso ai quarti di finale, 15 milioni per la semifinale e 18,5 milioni per l’approdo in finale. In caso di vittoria, arriveranno ulteriori 6,5 milioni. A queste cifre vanno sommati altri introiti.

Dai diritti televisivi l’Inter ha già incassato 7,36 milioni, mentre la quota UEFA legata al ranking decennale del club ammonta a 24,02 milioni. Non va trascurato poi l’incasso del botteghino: la semifinale contro il Barcellona ha fatto registrare un record di 13 milioni di euro, superando perfino i 12,5 milioni ottenuti nel derby europeo con il Milan nella stagione precedente. Infine, è previsto un premio per i giocatori in caso di vittoria finale: si tratta di un bonus complessivo di 10 milioni di euro, stabilito a inizio stagione, che corrisponde a circa 400.000 euro a testa. In sintesi, se l’Inter dovesse sollevare al cielo la sua quarta Champions League, il totale degli incassi si attesterebbe intorno ai 150 milioni di euro. Un risultato che avrebbe ricadute importanti sul piano finanziario, consentendo al club di risanare i conti, rafforzare la rosa e consolidare la propria posizione tra le grandi d’Europa. Un trionfo che varrebbe oro, dentro e fuori dal campo.