Quanto costano incendi e temporali violenti: nel 2025 solo gli Usa hanno già perso 80 miliardi di dollari

Zurigo (Svizzera), 6 agosto 2025 - Le stime preliminari dello Swiss Re Institute di Zurigo hanno evidenziato come i danni causati da catastrofi naturali negli Stati Uniti, nel primo semestre 2025, abbiano raggiunto gli 80 miliardi di dollari. Una cifra superiore quasi del doppio rispetto alla media decennale ed è ben oltre maggiore della metà dei 150 miliardi di dollari previsti per l'intero anno. Se si pensa che l'incidenza delle catastrofi naturali tende statisticamente ad intensificarsi nella seconda metà dell'anno, il totale dei danni assicurati per l'intero 2025 potrebbe addirittura superare e non di poco le aspettative.

Gli incendi boschivi

A gennaio, i devastanti incendi che hanno colpito l'intera contea di Los Angeles hanno causato perdite assicurate per una stima di 40 miliardi di dollari. Una portata di danni di questo tipo è stata causata in particolar modo da una stagione dei venti di Santa Ana inusuale e più lunga del solito, oltre alle scarse precipitazioni sul territorio hanno consentito agli incendi di diffondersi rapidamente e radere al suolo oltre 16mila edifici.

Un dato che preoccupa è quello relativo alle perdite assicurate legate agli incendi boschivi prima e dopo il 2015: se in precedenza i danni causati dagli incendi boschivi consistevano nell'1% di tutti i sinistri provocati da catastrofi naturali, ora la percentuale è cresciuta fino al 7% per via dello scoppio, durante gli ultimi 10 anni, di otto dei dieci incendi boschivi più intensi e costosi mai registrati.

Il nubifragio che si è abbattuto sulla Fiera antiquaria ad Arezzo

La maggiore frequenza di periodi di siccità e l'aumento delle temperature, uniti a fattori quali l'espansione suburbana e la concentrazione sempre più fitta di beni di alto valore, sono state le motivazioni principali dell'aumento drastico degli incendi boschivi negli ultimi anni. Nella sola California i danni assicurati dagli incendi boschivi hanno raggiunto i 40 miliardi di dollari.

I temporali violenti

Nella prima metà dell'anno in corso i danni economici causati da violenti temporali hanno invece raggiunto i 31 miliardi di dollari. Il fenomeno in questione si conferma perciò una delle principali cause di perdite assicurative a livello globale, nonostante si parli di una cifra comunque inferiore sia rispetto a quella stimata dallo stesso Swiss Re Institute (pari a 35 miliardi di dollari) sia in paragone ai livelli record registrati nel 2023 e nel 2024. L'impatto di temporali violenti, SCS e grandi tempeste connettive è stato amplificato negli ultimi anni da fattori quali l'urbanizzazione nelle zone più a rischio, l'aumento del valore dei beni e l'inflazione.

Lo Swiss Re Institute ha previsto inoltre che i danni causati da questo fenomeno aumenteranno nel tempo per via dell'aumento dell'esposizione e dei costi di ricostruzione. Per combattere il problema sono necessarie quindi misure di adattamento come nuovi regolamenti edilizi, leggi urbanistiche rafforzate, una maggiore protezione dalle inondazione e di insediarsi in zone a rischio. Questo, tuttavia, non riguarda soltanto tempeste e uragani ma anche altri tipi di fenomeni costosi: il terremoto di magnitudo 7,7 che ha colpito il Myanmar, ad esempio, ha provocato onde d'urto che hanno raggiunto Thailandia, India e Cina e ha causato danni assicurati pari a 1,5 miliardi di dollari solo in Thailandia.

Gli uragani

La stagione degli uragani nell'Atlantico Settentrionale raggiunge solitamente il proprio picco all'inizio di settembre, per cui le previsioni stimano la presenza di cinque uragani di grande intensità, ben al di sopra della media a lungo termine di tre. Ciò che più di tutto determina l'entità dei danni assicurati provocati dal fenomeno in questione è il luogo dove esse colpisce: i cicloni tropicali e gli uragani di grande intensità consistono in un rischio significativo per le coste orientali e le zone sul Golfo del Nord America, oltre che per i Caraibi. Per ridurre l'impatto al minimo è necessario che le comunità costiere siano il più possibile preparati e preventivamente resilienti.