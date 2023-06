Quanto costa mantenere un’auto oggi. L’analisi e le voci di spesa

Un settore che vale oltre un decimo del Pil nazionale. E il cui giro d'affari, secondo i dati 2022 dell'Osservatorio Autopromotec, ha continuato a crescere proprio sull'onda di quelle dinamiche economiche che ci fanno parlare di crisi da diversi mesi. Sembra un paradosso, infatti, ma il peso dell'Automotive italiano (inteso come agglomerato delle spese sostenute dai nostri connazionali per l’acquisto e l’esercizio di autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus) è cresciuto in un anno del 14,9%, in scia con gli aumenti dei prezzi del carburante e di quelli di molte materie prime. Issandosi, così, oltre quota 207,3 miliardi di euro, pari ad addirittura il 10,9% dell'intero Prodotto interno lordo tricolore del 2022.

Nello stesso report di Autopromotec si legge anche un’analisi che sintetizza quanto costi oggi mantenere un’auto. Scomponendo le voci di spesa, si scopre come sia proprio il costo della benzina (resta fuori dall'indagine quello della corrente per le auto elettriche) a valere ben il 36% del totale. Con 74,6 miliardi di euro pagati nel 2022 per benzina, gasolio, gpl e metano, in aumento del 25,8% rispetto al 2021 e strettamente dipendenti dalle conseguenze del conflitto russo-ucraino e dalla piena ripresa degli spostamenti post-Covid. Fare il pieno, infatti, ci è costato così tanto lo scorso anno da superare largamente il valore dell’acquisto di nuovi veicoli (la seconda voce di spesa in classifica), risultato pari a 45,9 miliardi, per un +4% sul 2021. E, in questo caso, nemmeno il crollo del numero di immatricolazioni (-10,7% sul 2021) è bastato a compensare l'impennata dei prezzi medi di listino (+5,5% su base annua), connessa anche qui con il portato della crisi mondiale della logistica e del caro-materiali. Proprio come, chiaramente, le voci 'manutenzione' e 'riparazione dei mezzi', per le quali sono stati spesi 43,4 miliardi di euro (addirittura +24,2% rispetto a un 2021 nel quale non si erano ancora palesati i folli rincari dei ricambi per auto). Mentre la quarta voce di spesa, quella per i contratti assicurativi come Rca, incendio e furto, pur avendo subito un lieve calo (-0,7%) continua a valere oltre 16,7 miliardi di euro. Infine, quinta e sesta voce di costo della graduatoria stilata da Autopromotec risultano i 'ricoveri e parcheggi', per i quali abbiamo sborsato più di 10 miliardi (+1% su base annua), e i 'pedaggi autostradali', incrementati di ben il 16% e arrivati a costarci 7,1 miliardi di euro. Ma non vanno dimenticate (e chi se le dimentica?) nemmeno le tasse. Con quelle di natura 'automobilistica' arrivate a valere 6,7 miliardi (+1,5% rispetto al 2021), mentre a 2,7 (+12,1% rispetto al 2021) si fermava l'innalzamento del valore totale di acquisto di nuovi pneumatici.