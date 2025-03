Quanto costa il parcheggio (a pagamento) in Italia e in Ue. Aeroporti, la classifica

Roma, 18 marzo 2025 – Una delle principali preoccupazioni dell’automobilista quando si reca in un luogo, dal teatro al ristorante, o in centro per una commissione, è sempre legata al parcheggio. Il traffico congestionato delle grandi città, è spesso causato dalla ricerca del parcheggio, più che dal semplice spostamento da un posto all’altro. Nei centri storici, con le limitazioni agli accessi e le soste riservate ai residenti, i parcheggi sono ormai diventati quasi dei luoghi mitologici, di cui tutti parlano ma che nessuno ha mai visto. Una recente indagine condotta da EasyPark Group, fornitore globale di soluzioni per la sosta, ha comunque dato una buona notizia agli italiani, collocando il nostro Paese fra i meno esosi d’Europa in tema di tariffe dei parcheggi.

Lo studio di EasyPark

Lo studio, che ha analizzato il costo orario medio della sosta in 15 Paesi europei, vede l’Italia fra i più convenienti, con una spesa media di 1,5 euro l’ora, al pari della Spagna, dietro il Portogallo con 1,2 euro e la Slovacchia con 1,1 euro. Molto più costose le soste nei Paesi Bassi e in Norvegia, dove si spendono rispettivamente 4,1 e 4 euro l’ora e in Danimarca, al terzo posto con 3,4 euro. Questo il pensiero di Silvana Filipponi, Country Director Italia di EasyPark Group: "Il parcheggio va considerato come un elemento chiave per creare un sistema di mobilità urbana più efficiente e sostenibile. Le decisioni in merito alla tariffazione devono derivare da un’analisi approfondita basata su evidenze concrete. L’utilizzo di tecnologie digitali – prosegue la Filipponi - e di un approccio guidato dai dati permettono alle amministrazioni locali di prendere decisioni più informate e ponderate, che si traducono in benefici tangibili per i cittadini”.

Aeroporti, croce e delizia

Oltre ai centri storici delle città, un altro luogo particolarmente insidioso per gli automobilisti è l’aeroporto, dove il costo del parcheggio è sempre una voce importante di spesa. Molti optano per aree industriali dove hanno sede aziende specializzate nel parcheggio e nel trasferimento in aeroporto dei clienti con delle navette. Solitamente si può scegliere se lasciare l’auto scoperta o al coperto, se lasciare o meno le chiavi, pagare on line prenotando prima e quindi usufruendo di sconti. Oppure si può parcheggiare proprio in aeroporto, spendendo qualcosa in più ma riducendo il tempo per il trasferimento dal parcheggio al gate. E proprio sui costi del parcheggio in aeroporto ci sono i dati di uno studio condotto da Parkvia, che negli ultimi 12 mesi ha visto aumentare del 45% su Google la ricerca “parcheggio in aeroporto”. La classifica vede al primo posto per convenienza l’aeroporto di Alghero, dove la tariffa settimanale è di 16 euro, poi Lamezia Terme che offre un parcheggio a 40 euro settimanali, quindi al terzo posto ancora uno scalo sardo, quello di Olbia, dove la tariffa media è di 43 euro. La classifica prosegue poi con Bari, Pescara, Foggia e Torino, tutti con tariffe inferiori ai 50 euro per una settimana. Male invece il parcheggio a Salerno, il cui costo settimanale sfiora i 140, e quello di Milano-Linate dove si aggira intorno ai 104.

I consigli degli esperti

Per provare a risparmiare, gli esperti consigliano di prenotare in anticipo, magari pagando già online e non all’arrivo. Questo riduce i tempi del check-in e permette di avere degli sconti. Inoltre, sono sempre da confrontare le varie tariffe e spesso conviene parcheggiare nelle vicinanze, in parcheggi privati, arrivando un po' prima così da calcolare il tempo del trasferimento in navetta. Può essere una buona idea scegliere l’opzione del parcheggio scoperto nella bella stagione e quella di lasciare le chiavi, consentendo così ai parcheggiatori di spostare il veicolo all’occorrenza, ottenendo ulteriori sconti.