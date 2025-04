Chi paga il funerale di Papa Francesco e quanto spende lo Stato italiano

Roma, 26 aprile 2025 – Una macchina organizzativa, imponente, per i funerali di Papa Francesco. La salma del Pontefice si trova nella Cappella di Santa Marta, dove resterà fino a mercoledì 23 aprile, giorno in cui verrà traslata a San Pietro per essere esposta fino a venerdì 25 alla devozione dei fedeli. I funerali si tengono oggi sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, come comunicato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche. Intanto per quanto riguarda le spese delle funzione e della sepoltura, che in genere sono sostenute dalla Santa Sede, ad occuparsene sarà un benefattore che resta però sconosciuto. Lo ha precisato lo stesso Bergoglio nel testamento scritto di suo pugno nel 2022.

Piazza San Pietro gremita per l'addio a Papa Francesco

Nel documento che è stato diffuso dalla Santa Sede nel giorno della morte del Pontefice, è lo stesso Bergoglio a specificarne le modalità: "Le spese per la preparazione della mia sepoltura saranno coperte con la somma del benefattore che ho disposto, da trasferire alla Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e di cui ho provveduto dare opportune istruzioni a mons. Rolandas Makrickas, Commissario Straordinario del Capitolo Liberiano", si legge nel testamento. Monsignor Makrickas è l'arciprete coadiutore della basilica papale di Santa Maria Maggiore. Bergoglio infatti aveva deciso di non essere seppellito nella Basilica di San Pietro. Sempre nel testamento aveva poi precisato: "Chiedo che la mia tomba sia preparata nel loculo della navata laterale tra la Cappella Paolina (Cappella della Salus Populi Romani) e la Cappella Sforza della suddetta Basilica Papale come indicato nell'accluso allegato. Il sepolcro deve essere nella terra; semplice, senza particolare decoro e con l'unica iscrizione: "Franciscus".

Intanto il Consiglio dei Ministri ha proclamato il lutto nazionale fino alla data dei funerali. "Fino al giorno del funerale – ha fatto sapere il ministro Nello Musumeci – abbiamo adottato il provvedimento che consente al capo dipartimento della protezione civile" Fabio Ciciliano "di occuparsi di mobilità, di assistenza e accoglienza in questi giorni fino alla elezione del nuovo Pontefice. Per quanto riguarda le misure di ordine pubblico rimangono in capo al prefetto di Roma che comunque si raccorderà con il capo dipartimento, il quale opererà anche in regime di deroga". In merito alle spese da sostenere per garantire la sicurezza dell'evento, Musumeci ha fatto sapere che "non è stata ancora quantificata la risorsa necessaria, però già un primo provvedimento è stato adottato per i primi 5 milioni di euro".

Intanto le associazioni dei consumatori hanno gli occhi puntati sui probabili fenomeni speculativi per il funerale del Papa. Pernottare in zona Prati o Vaticano in un appartamento per due persone può arrivare a costare fino a 2.500 euro. "Ma è possibile che nelle prossime ore si assista a un aumento dei prezzi", per questo il Codacons "sta già monitorando l'andamento delle tariffe delle strutture ricettive delle principali zone turistiche di Roma e di quelle del Vaticano".