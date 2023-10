Quante tasse pagano i lavoratori extra-ue

Roma, 11 ottobre 2023 – Costi sociali, forse, ma anche benefici di natura economica. Centinaia di migliaia di lavoratori provenienti da Paesi extra-Ue che faranno il loro ingresso nel mercato del lavoro italiano nel prossimo triennio, accanto alle ormai cicliche polemiche polemiche, porteranno anche circa tre miliardi di euro di entrate per le casse statali. Questo, almeno, è quanto previsto dal 'Rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione 2023' basato sulle disposizioni del decreto flussi 2022 e del decreto flussi 2023-25, che la Fondazione Leone Moressa si accinge a presentare al Viminale il prossimo 19 ottobre. Dove ci si concentra proprio sull'impatto che avranno sui nostri conti, in termini di versamenti Irpef e contribuzioni, i quasi 575mila lavoratori nati al di fuori della Comunità Europea in procinto di staccare, da qui all'inizio del 2026, 225.555 contratti di lavoro subordinato e autonomo e 349.150 contratti da stagionali.

Se questi ultimi numeri sono già certi, in quanto rispondenti alle Le stime della Fondazione, nel dettaglio, si basano sull'analisi del reddito medio dei contribuenti extracomunitari per le prime tre classi di reddito e sull'ipotesi che i lavoratori stagionali restino in Italia per almeno un semestre. E fanno riferimento, chiaramente, al solo lavoro regolare, escludendo dal calcolo quella parte sommersa dei rapporti occupazionali che tanto pesa, di fatto, sul rapporto fra immigrazione e lavoro.

Quindi, calcolatrice alla mano, nel documento si ipotizza che ciascuno dei nuovi arrivati dovrebbe versare mediamente 1.050 euro di Irpef all'anno per tre anni e portare nel sistema Italia contributi previdenziali e assistenziali di 3.970 euro. In totale, quindi, una media di 4.472euro per circa 3 miliardi totali, 1,2 dei quali riconducibili nel solo 2026. Una bella cifra, insomma, che potrebbe pure aumentare se Palazzo Chigi dovesse scegliere di allentare ancora le maglie dell'accoglienza, sulla scia di richieste di manodopera da parte delle imprese. Le quali, considerato anche che 2,3 milioni di occupati italiani ha oggi più di 60 anni, indicherebbero per il periodo 2023-25 un fabbisogno di ben 833mila lavoratori, in particolare di manodopera non specializzata. Fatto, quest'ultimo, sottolineato anche dalla stessa Fondazione Moressa, che ricorda come “la metà dei lavoratori over 60 sia impiegata in professioni già a elevata presenza di immigrati” e come sia possibile che molti di questi addetti saranno 'sostituiti' da migranti”.