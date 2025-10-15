Quando sapremo i rendimenti del Btp Valore di ottobre 2025. Le ultime stime sui tassi

Roma, 15 ottobre 2025 – Sale l’attesa per conoscere i rendimenti del Btp Valore di ottobre 2025. Il conto alla rovescia sta per terminare: i tassi minimi garantiti saranno diffusi venerdì 17 ottobre, probabilmente in mattinata. Lo strumento finanziario emesso dal Tesoro ha durata di sette anni, paga cedole trimestrali crescenti e un premio dello 0,8% per chi detiene il titolo fino alla scadenza del 30 ottobre 2032.

Stando alle ultime stime degli addetti ai lavori, il rendimento che sarà comunicato venerdì potrebbe aggirarsi intorno al 3,2% lordo. Questi i tassi (3-3,2%) a cui viaggiano in questo periodo di Btp di analoga durata (7 anni) sul mercato secondario. Ma attenzione, perché il Mef potrebbe optare per un rendimento leggermente superiore (diciamo fra il 3,4% e il 3,5%) nel tentativo di invogliare gli investitori all’acquisto. Il collocamento inizierà lunedì 20 ottobre e terminerà venerdì 24 ottobre alle 13, salvo chiusura anticipata. A quel punto verranno comunicati i rendimenti definitivi che non potranno essere in alcun caso inferiori a quelli diffusi venerdì.

Attesa per i rendimenti del Btp Valore 2025 che saranno diffusi venerdì 17 ottobre 2025

Come si legge nelle Faq del Mef sui Btp Valore, le cedole saranno corrisposte ogni tre mesi. Quindi il rendimento annuo arriverà diviso in 4 parte (dovesse essere fissato al 4%, per esempio, ogni tre mesi verrebbe pagato l’1%). Per il Btp Valore di ottobre è previsto un meccanismo step-up 3+2+2, il che significa che a partire dal quarto anno il rendimento salirà. Secondo alcuni scenari riportati da organi di stampa, si potrebbe partire dal 2,5% circa per i primi tre anni, salire al 3,5% dal quarto e quindi chiudere al 4,5% dal sesto. Ma non è escluso che il Mef decida di aprire con maggiore prudenza, partendo da una cedola iniziale 2,3% per poi crescere in progressione.

La guida grafica al Btp Valore di ottobre 2025

Il Btp Valore di ottobre 2025 è riservato esclusivamente ai piccoli risparmiatori, l’emissione avviene tramite la piattaforma MOT di Borsa Italiana. Il lotto minimo acquistabile è pari a 1.000 euro e se ne possono comprare all’emissione solo multipli di 1.000 euro. Si sottoscrivono durante il collocamento (20-24 ottobre), sia attraverso il tradizionale canale fisico della prenotazione presso lo sportello della propria banca o all’Ufficio Postale abilitato, ma pure direttamente online, attraverso qualsiasi sistema di home banking abilitato alle funzioni di trading.

Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a ottobre

Come per tutti gli altri titoli di Stato, la tassazione ridotta dei redditi di capitale e diversi è al 12,5%. Significa che, ipotizzando un rendimento lordo fra il 3,4% e il 3,5%, il tasso netto dovrebbe aggirarsi intorno al 3%. Analogamente a tutti gli altri titoli di Stato, i Btp Valore non sono soggetti all’imposta di successione. Una novità arriva dalla legge di bilancio 2024 che ha escluso questi titoli, come altri prodotti finanziari garantiti dallo Stato, dal calcolo dell’indicatore Isee. Questo fino a un limite nominale massimo di 50mila euro complessivi.

Dal giorno di prima negoziazione sul MOT, il Btp Valore potrà essere acquistato alle condizioni di mercato, ma anche venduto in qualsiasi momento. Ma attenzione, perché vendendo il titolo prima della scadenza non si avrà diritto al premio dello 0,8% del valore nominale investito, previsto invece per chi detiene il prodotto finanziario fino al 30 ottobre 2032.