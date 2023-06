Quando iniziano i saldi estivi 2023: ecco le date regione per regione

Roma, 30 giugno 2023 - Luglio vuol dire sole, mare e saldi. È in arrivo la stagione degli sconti che mette d’accordo venditori e clienti, pronti a dare il via all’amata caccia all’affare. Il prossimo venerdì 6 luglio, infatti, inizieranno ufficialmente i saldi estivi 2023; ma come di consueto ogni regione avrà le proprie modalità e durate. Ecco il calendario con le date, regione per regione.

Quando iniziano i saldi estivi

Saldi estivi Abruzzo 2023

In Abruzzo i saldi estivi inizieranno il 6 luglio e dureranno per 60 giorni. In regione resta per i venditori la possibilità di effettuare comunque delle vendite promozionali durante l’anno.

Saldi estivi Basilicata 2023

Anche in Basilicata si comincia dal 6 luglio. I clienti avranno tempo per dare la caccia allo sconto fino al 6 settembre delle vendite. Per gli esercenti lucani vige il divieto di vendite promozionale 130 giorni prima della data prefissa per l’inizio dei saldi.

Saldi estivi Calabria 2023

In Calabria i saldi estivi dureranno dal 6 luglio fino al 4 settembre. Anche qui per gli esercenti c’è il divieto di fare sconti promozionali 15 giorni prima della data di inizio saldi.

Saldi estivi Campania 2023

In Campania i saldi estivi si svolgeranno come nella maggior parte delle regioni dal 6 luglio al 6 settembre.

Saldi estivi Emilia Romagna 2023

Un po’ più corti che in Campania, in Emilia i saldi saranno effettuati dal 6 luglio al 31 agosto.

Saldi estivi Friuli Venezia Giulia 2023

Al via ai saldi anche in Friuli dal 6 luglio, e che saldi. Nella regione del nord Italia, infatti, il periodo promozionale durerà fino al 30 settembre. Gli esercenti non hanno divieto di vendite promozionali e possono dunque scontare in qualsiasi periodo dell’anno.

Saldi estivi Lazio 2023

Tutto pronto per i saldi estivi che nel Lazio inizieranno il 6 luglio e dureranno fino al 16 agosto. In regione, infatti, è stato prestabilito che il periodo degli sconti durerà circa 6 settimane, con divieto per gli esercenti di vendite promozionali 30 prima della data effettiva di inizio saldi.

Saldi estivi Liguria 2023

La Liguria si prepara allo shopping scontato dal 6 luglio fino al 10 agosto, con divieto di vendite promozionali per gli esercenti 40 giorni prima della data ufficiale di inizio saldi.

Saldi estivi Lombardia 2023

Al via anche il Lombardia con i saldi estivi che dureranno 60 giorni a partire dal 6 luglio. Per i negozianti vige il divieto di vendita promozionale 30 giorni prima di questa data.

Saldi estivi Marche 2023

I commercianti marchigiani sono pronti a fissare etichette promozionali dei saldi dal 6 luglio fino al 31 agosto. Il divieto, per loro, è fissato a 30 giorni prima della data di inizio dei saldi estivi in cui non possono fare promozioni.

Saldi estivi Molise 2023

Anche in Molise i saldi estivi durano 60 giorni a partire da venerdì 6 luglio, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima e 30 giorni dopo della data di inizio saldi.

Saldi estivi Piemonte 2023

I commercianti piemontesi dovranno aspettare 30 giorni per offrire sconti promozionali ai clienti: i saldi estivi sono fissati dal 6 luglio con durata 8 settimane.

Saldi estivi Puglia 2023

Tutto pronto per i saldi estivi in Puglia dal 6 luglio fino al 15 settembre, con divieto di vendite e sconti promozionali 15 giorni prima della data fissata.

Saldi estivi Sardegna 2023

In Sardegna la data dei saldi estivi è stata fissata per 60 giorni. Al via dal 6 luglio per shopping promozionale, con stop a sconti per i commercianti 40 giorni prima della data di inizio saldi.

Saldi estivi Sicilia 2023

I saldi in Sicilia inizieranno dal 6 luglio fino al 15 settembre. Nessun divieto per gli esercenti che possono fare sconti e vendite promozionali in ogni periodo dell’anno.

Saldi estivi Toscana 2023

Anche in Toscana i saldi dureranno 60 giorni con data di inizio il 6 luglio. Per tutti i commercianti vige il divieto di sconti promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi.

Saldi estivi Umbria 2023

Eccoci in Umbria, dove i saldi estivi sono fissati dal 6 luglio fino al 3 settembre. Nessun divieto per i commercianti negli altri periodi dell’anno per sconti e vendite promozionali.

Saldi estivi Valle d’Aosta 2023

In Valle d’Aosta è tutto pronto per il lungo periodo di saldi: dal 6 luglio fino al 30 settembre caccia agli sconti estremi per tutti i consumatori. Per i commercianti, invece, divieti di vendite promozionali 15 giorni prima della data di inizio saldi.

Saldi estivi Veneto 2023

In Veneto un mese di saldi dal 6 luglio al 31 agosto. Divieto anche qui per i commercianti di effettuare sconti promozionali 30 giorni prima della data di inizio fissata per i saldi 2023.

Saldi estivi Trentino Alto-Adige 2023

In Trento e nelle province del Trentino Alto Adige 60 giorni di saldi, con data di inizio il 14 luglio.