Quando inizia il Black Friday 2023 e perché si parla di Black november

Roma, 9 novembre 2023 – Il mese più atteso dai patiti dello shopping è finalmente arrivato. Già, perché il Black Friday, il fatidico ‘venerdì nero’ della corsa agli acquisti a prezzi scontati - consuetudine nata nei Paesi anglosassoni ed entrata stabilmente nelle nostre abitudini d’acquisto – è ormai ‘spalmato’ su tutto il mese di novembre, al punto che si parla di ‘black november’ o di ‘black month’.

Ufficialmente, la data scelta per il 2023 è venerdì 24 novembre (il giorno successivo al Thanksgiving Day, la festa del Ringraziamento della tradizione statunitense): tuttavia, in assenza di una regolamentazione ad hoc, ogni attività o catena è libera di scegliere il giorno in cui dare il via agli sconti.

Le offerte delle grandi catene dell’elettronica

Risulta alquanto difficile, dunque, sfuggire alle innumerevoli promozioni confezionate, appositamente per l’occasione, sia dai negozi fisici che dai siti di e-commerce. I più lesti a cominciare sono, al solito, i colossi dell’elettronica di largo consumo: Unieuro, ad esempio, ha lanciato una campagna mordi-e-fuggi, terminata l’8 novembre e denominata ‘Novembre ti sorprende’, con sconti su prodotti selezionati. Anche da Euronics le offerte sono anticipate, con un’anteprima Black Friday fino al 15 novembre. In attesa del Black Friday, il gruppo Comet propone i Comet Days - Anteprima Black, con promozioni attive fino al 15 novembre in negozio e online. Mediaworld lancia un intero mese di offerte, aggiungendo un finanziamento a tasso 0, a partire da 399 euro in 20 rate, per tutti i prodotti presenti nel volantino Black Friday, sia in negozio che online.

Quanto ai giganti dell’e-commerce, Amazon proporrà la ‘settimana del Black Friday’, con sconti dal 17 al 27 novembre. In più, offerte anticipate per l'acquisto di due prodotti al prezzo di uno. Si difende eBay, che propone sconti fino al 70% con i Cyber eDays.

Come arrivare pronti

Per arrivare pronti alle svendite del Black Friday, evitando però di scialacquare denaro in acquisti d’impulso o inutili, il consiglio è di riflettere sulle spese che davvero non si possono più rinviare, predisporre una lista e definire un budget da non superare. Un metodo efficace consiste nel tenere d'occhio le offerte e monitorare costantemente i siti web, in modo da poter confrontare il prezzo originale e il prezzo scontato, calcolando la correttezza della percentuale di sconto applicata.