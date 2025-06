QN lancia i nuovi magazine. Più pagine e inchieste nel weekend

di Egidio ScalaSaranno fine settimana tutti da sfogliare quelli che i lettori potranno vivere a partire dal prossimo sabato con Quotidiano Nazionale. Il Gruppo Monrif rafforza la propria offerta editoriale e inaugura un percorso di approfondimento tematico, lanciando le nuove versioni di QN Mobilità, QN Salus, QN Itinerari e la nascita di Quotidiano Sportivo Weekend, versione extralarge del QS: quattro nuovi magazine mensili, ciascuno dedicato a un ambito chiave della vita quotidiana e dell’interesse collettivo, allegati a rotazione ogni sabato al quotidiano in edicola.

L’impegno del Gruppo è quello di offrire ai lettori contenuti di servizio, inchieste, rubriche specializzate e reportage inediti, curati con la qualità e l’autorevolezza che contraddistinguono da sempre QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno.

I magazine saranno proposti in una nuova veste grafica, con più pagine, firme specializzate, uno stile narrativo attento al contesto e una forte impronta visiva. Ogni pubblicazione sarà distribuita insieme al quotidiano con un piccolo sovrapprezzo (50 centesimi), rendendo l’esperienza di lettura del sabato ancora più ricca e coinvolgente. Vediamo allora più da vicino questi prodotti editoriali.

QN Mobilità è il mensile che racconta il mondo in movimento. In ogni numero sotto la lente finiranno temi legati alla mobilità urbana, alla green mobility e alle nuove tecnologie nei trasporti. Si parlerà di auto elettriche, soluzioni di car-sharing, flotte aziendali, noleggio e dei saloni internazionali. Non mancherà un focus sulle moto, il mondo bike, l’abitar viaggiando con i riflettori puntati su camper e caravan. E ancora, tutte le novità nel settore nautico e una fotografia sul comparto del traffico aereo. Centrali anche i temi dell’innovazione e, soprattutto, della sicurezza.

QN Itinerari rappresenta invece un invito a (ri)scoprire l’Italia con occhi nuovi: turismo slow, cammini, cultura, borghi, natura e gastronomia. Ogni uscita sarà un viaggio tra eccellenze locali, paesaggi da esplorare e storie da raccontare. Un viaggio anche nelle nostre regioni tra tradizioni e luoghi magici per poter vivere esperienze autentiche.

QN Salus è il mensile dedicato alla salute, al benessere e alla prevenzione, con uno sguardo chiaro, informato e accessibile. Medici, specialisti e giornalisti affronteranno tematiche cruciali come alimentazione, ortopedia, oncologia, pediatria, cardiologia e molto altro, in una formula pensata per un pubblico ampio ma sempre più attento alla propria salute.

Quotidiano Sportivo Weekend è infine una finestra dinamica sullo sport vissuto con passione, dentro e fuori dal campo. Ritratti, approfondimenti, grandi eventi, storie di sport locali e internazionali: il meglio dello sport raccontato ogni mese, con un linguaggio attuale e coinvolgente. Una proposta editoriale capace di coniugare attualità, emozioni e territorio.

Il conto alla rovescia è dunque iniziato e la partenza della nuova proposta editoriale è fissata per sabato 28 giugno con QN Mobilità sulle novità a quattro ruote dell’estate, i nostri test drive, una panoramica sulle crociere e il focus sulla mobilità urbana a Milano. Una settimana dopo, il 5 luglio, sarà la volta di QN Itinerari: la Toscana nascosta, il meglio del mare della Sardegna e i borghi della Puglia saranno gli ingredienti di una gustosa lettura. Sabato 12 luglio toccherà a QN Salus con un focus su ortopedia ed epatite. Il poker d’assi arriverà il 19 luglio con Quotidiano Sportivo Weekend.

Naturalmente i nuovi magazine non vivranno solo sulla carta. Ogni uscita sarà accompagnata da contenuti digitali e social, tra cui approfondimenti online, video, podcast, rubriche interattive e contenuti esclusivi, per garantire un dialogo costante con i lettori e una fruizione più ampia e trasversale. Un ecosistema integrato capace di valorizzare ogni numero e amplificarne la portata.