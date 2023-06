Puntare sulla filiera italiana è indispensabile

Bruno

Villois

Le dimensioni delle imprese e la filiera rappresentano una componente sostanziale per l’economia italiana. La prima è determinante per sostenere il ruolo della seconda: peccato che ormai l’era della filiera guidata da grandi imprese a capitale italiano sia finita definitivamente, ad eccezione delle multinazionali nostrane a controllo pubblico, le quali a differenza di quelle francesi e tedesche operano più su filiere estere, che italiane. L’ultimo caposaldo è stata la scuderia Agnelli, la cui uscita dai confini è praticamente totalitaria; prima ne avevano preceduto l’uscita l’elettronica da consumo, la moda e molti altri filoni industriali. Gli unici settori dove c’è ancora una forte presenza del capitalismo italiano sono il farmaceutico, il mobile e design e in parte il packaging.

Pochi sono stati i tentativi di tutti i governi degli ultimi 30 anni di stimolare, con politiche fiscali e burocrazia snella, i capitali italiani a puntare sulla costituzione di gruppi industriali a valenza internazionale e in grado di rappresentare un riferimento più coinvolto per le proprie filiere. L’Italia è il secondo paese manifatturiero e per export di Eurolandia, a differenza nostra la Francia e la Germania posseggono una trafila di grandi capi filiera in tutti i settori strategici. I loro Governi li hanno stimolati a lavorare in primis con filiere nazionali, così da aiutare entrambi a continuare a svilupparsi. La carenza di posizioni industriali primarie a capitale italiano danneggia le filiere e le indebolisce.

Serve una politica industriale che stimoli le imprese di medie dimensioni a diventare grandi, in modo da far decollare nuovi campioni nazionali in grado di sorreggere la straordinaria filiera italiana, favorendone la crescita dimensionale e patrimoniale.