Pubblicità, vincono giornali e tv "È il contesto a fare la differenza"

di Giulia Prosperetti

L’attenzione è una risorsa scarsa e, nel contesto di sovraffollamento informativo nel quale siamo immersi, è sempre più complesso comunicare con efficacia. Per chi veicola messaggi pubblicitari diventa fondamentale comprendere il fenomeno dell’attenzione e le dinamiche che portano alla sua, inevitabile, frammentazione di fronte al bombardamento di contenuti e stimoli a cui ognuno di noi è sottoposto. Con l’obiettivo di guidare il mercato pubblicitario verso una nuova metrica per misurare l’efficacia della comunicazione, Omnicom Media Group ha promosso, in collaborazione con Ainem, Ipsos e Nielsen il progetto di ricerca ‘Beyond Visual Attention’.

Presentato ieri a Roma, lo studio – il primo in Europa che integra machine learning, AI e neuroscienze per misurare l’attenzione agli stimoli pubblicitari – conferma il ruolo ancora dominante della televisione nell’ambito della comunicazione pubblicitaria. Il ricordo di un brand visto in tv – secondo le analisi effettuate da Ipsos – è infatti 3 volte superiore rispetto a quello visto sul celulare e solo il 17% dei break pubblicitari risulta essere interrotto dallo zapping. Ma se la videocomunicazione si conferma essere una modalità altamente performante, il formato audio non è da meno: una persona su 5 ricorda una pubblicità passata in tv anche se in quel momento non stava guardando lo schermo. Evidenze emerse grazie alle analisi effettuate da Ipsos che, entrando letteralmente nelle case degli italiani, ha potuto rilevare, tramite sofisticati strumenti di AI e machine learning, i loro comportamenti di fruizione di tv e mobile nel contesto naturale. Si scopre, così, che l’attenzione alla pubblicità cala notevolmente in camera da letto, dove si registra un 47% di attenzione visiva all’adv, mentre in salotto si arriva al 60%. Anche l’attenzione attiva dedicata agli stimoli pubblicitari in tv è maggiore: 10 secondi contro i circa 2 che riesce a strappare il cellulare. Formati pubblicitari statici (come, ad esempio, i banner) registrano, invece, un ricordo intorno al 50% rispetto al formato video.

Con un attention time del 20% superiore rispetto a quello registrata sui social media, lo studio premia le testate web di news e i siti di quotidiani e periodici. A influenzare l’attenzione è il contesto: i contenuti presenti sui siti di informazione spingono, infatti, a una maggiore attenzione anche nei confronti dei messaggi pubblicitari.

Dal punto di vista sociodemografico, la ricerca rileva come il ricordo degli spot tv sia del 75% più alto per le donne rispetto agli uomini. I giovani, invece, pur mostrando una soglia di attenzione alla pubblicità più bassa registrano lo stesso livello di ricordo delle persone più mature. "L’integrazione dei dati raccolti da Ainem e Ipsos con le indagini effettuate da Nielsen – commenta Marco Girelli, ceo di Omg Italia – ci permetteranno di creare coefficienti di attenzionalità e aiutare i brand a investire in maniera più efficace e allo stesso tempo portare il mercato verso una comunicazione più sostenibile, diminuendo il sovraccarico a cui le persone sono sottoposte".