Pubblicità online, l’Ue contro Google "Abusa del suo dominio sul mercato"

di Elena Comelli

Affondo di Bruxelles contro Google. La Commissione europea ha accusato Google di distorsioni della concorrenza nel settore della tecnologia pubblicitaria e potrebbe costringere Mountain View a vendere parte delle sue attività. In base alle conclusioni preliminari dell’Antitrust, Google sfrutterebbe ingiustamente la sua posizione dominante negli strumenti che inseriscono banner pubblicitari sui siti web, discriminando le attività pubblicitarie indipendenti a favore dei suoi servizi.

"Solo la cessione obbligatoria di una parte dei servizi di Google potrebbe risolvere "i problemi di concorrenza, ha dichiarato ieri la Commissione nei risultati formali dell’inchiesta. Sarebbe la prima volta che la Commissione impone a un gigante della tecnologia di smantellare parte della sua attività, dopo anni di multe per miliardi di euro. In gennaio, il governo americano avevba annunciato l’intenzione di far causa a Google su temi an aloghi. Google ha dichiarato di non essere d’accordo con il punto di vista della Commissione e dunque "risponderà di conseguenza".

"È piuttosto raro che chiediamo una cessione e potremmo farlo se scopriamo che Google ha abusato della sua posizione dominante", ha affermato Margrethe Vestager, vicepresidente dell’Ue e responsabile della Concorrenza. "Google ha una posizione di mercato molto forte nel settore della tecnologia pubblicitaria online. Raccoglie i dati degli utenti, vende spazi pubblicitari e funge da intermediario pubblicitario online. È presente a quasi tutti i livelli della cosiddetta filiera ad tech", ha spiegando, sottolineando che Google avrebbe "utilizzato la sua posizione per favorire i propri servizi di intermediazione", arrecando un danno "non solo ai concorrenti" di Mountain View, "ma anche agli editori, aumentando i costi per gli inserzionisti".

La Commissione ritiene che, almeno dal 2014, Google avrebbe favorito il proprio servizio AdX nelle aste di selezione degli annunci. In pratica, la casa di Mountain View avrebbe così rafforzato il ruolo centrale di AdX nella catena di fornitura ad-tech, in modo da poter addebitare una tariffa elevata per il servizio.

Dan Taylor, vicepresidente di Global Ads di Google, ha dichiarato: "I nostri strumenti di tecnologia pubblicitaria aiutano i siti web e le app a finanziare i propri contenuti e consentono alle aziende di tutte le dimensioni di raggiungere efficacemente nuovi clienti". E ha aggiunto: "Google rimane impegnata a creare valore per i nostri publisher e inserzionisti partner in questo settore altamente competitivo. L’indagine della Commissione si concentra su un aspetto ristretto della nostra attività pubblicitaria e non è nuova".

A gennaio, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva annunciato l‘intenzione di far causa a Google, accusando il gigante di Mountain View di aver intrapreso una "campagna sistematica" per ottenere il controllo monopolistico del mercato della tecnologia pubblicitaria digitale, tentando di prendere il controllo di strumenti ad alta tecnologia, nonostante "un pervasivo conflitto di interessi".