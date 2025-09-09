Proxima Fusion conquista l'Europa: 200 milioni di euro per la rivoluzione energetica del futuro

L'Europa ha trovato il suo campione nella corsa globale all'energia da fusione. Proxima Fusion, la startup europea nata dai laboratori del prestigioso Max Planck Institute for Plasma Physics, ha appena chiuso un'estensione del round Series A da 15 milioni di euro, portando la raccolta complessiva a 200 milioni di euro (230 milioni di dollari). Un risultato che consolida la posizione dell'azienda come leader europeo nel settore più promettente per il futuro energetico del pianeta.

Un ecosistema di investitori paneuropeo

L'operazione finanziaria rappresenta molto più di un semplice aumento di capitale. Con l'ingresso di CDP Venture Capital, del fondo del Consiglio Europeo per l'Innovazione (EICF) e di Brevan Howard Macro Venture, Proxima Fusion sta costruendo una vera e propria alleanza continentale attorno alla sua missione. La partecipazione italiana attraverso CDP Venture Capital assume particolare rilevanza strategica, coinvolgendo sia il fondo Large Ventures che il comparto Energy Tech del Corporate Partners I, dedicato specificamente alle tecnologie per la transizione energetica.

"CDP Venture Capital crede fermamente che l'ecosistema deep tech europeo abbia un ruolo chiave da svolgere nello sviluppo delle soluzioni energetiche del futuro", ha dichiarato Alessandro Scortecci, Chief Investment Officer per gli Investimenti Diretti presso CDP Venture Capital. "La fusione può contribuire all'indipendenza tecnologica, sostenere la competitività industriale e accelerare la crescita economica a zero emissioni".

L'investimento dell'EICF si aggiunge a una serie di precedenti partecipazioni pubbliche europee, tra cui il DeepTech & Climate Fonds (DTCF) e l'High-Tech Gründerfonds (HTGF), entrambi sostenuti dal Ministero tedesco dell'Economia e dell'Energia, oltre a Bayern Kapital e alla no-profit Max Planck Foundation. Una costellazione di fondi pubblici e privati che testimonia la crescente convinzione europea sulla necessità di sviluppare capacità sovrane nel settore della fusione nucleare.

La tecnologia stellarator: l'eredità del Wendelstein 7-X

Il vantaggio competitivo di Proxima Fusion risiede nella sua origine scientifica. L'azienda è nata direttamente dai risultati record dell'esperimento Wendelstein 7-X stellarator, condotto presso l'Istituto Max Planck per la fisica del plasma. Questa eredità scientifica fornisce una base tecnologica solida per lo sviluppo di centrali a fusione basate su stellarators QI-HTS, una tecnologia che promette di superare le limitazioni dei tradizionali reattori tokamak.

"Proxima sta mettendo insieme partner pubblici e privati, sviluppandosi a tutti gli effetti come un'azienda europea, unendo competenze, talenti e capitali provenienti da tutto il continente", ha spiegato Francesco Sciortino, cofondatore e CEO di Proxima Fusion. "Sebbene le nostre radici siano in Germania, stiamo creando un team e una base di investitori paneuropei". La strategia dell'azienda si basa su un approccio all'ingegneria guidato dalla simulazione, sfruttando tecnologie informatiche avanzate e superconduttori ad alta temperatura per capitalizzare i breakthrough scientifici dello stellarator W7-X dell'IPP.

Crescita velocissima e investimenti industriali strategici

I numeri della crescita di Proxima Fusion sono impressionanti. A soli tre mesi dall'annuncio del precedente round di finanziamento, l'azienda ha già aumentato il proprio organico del 20%, raggiungendo i 100 dipendenti. Un team di livello mondiale che include talenti provenienti da istituzioni e aziende di prestigio come MIT, Harvard, SpaceX, Tesla e McLaren.

Il nuovo capitale viene rapidamente convertito in azioni industriali concrete. L'azienda ha già effettuato ordini di acquisto su larga scala per componenti critici, tra cui nastro superconduttore ad alta temperatura (HTS) per garantire forniture a lungo termine, piastre di supporto strutturale per il primo magnete HTS non planare, una linea interna di produzione di cavi per accelerare ricerca e sviluppo, e bobine artificiali a grandezza naturale per dimostrare le capacità di produzione.

La roadmap verso il futuro energetico

L'obiettivo immediato di Proxima è la realizzazione dello Stellarator Model Coil (SMC) entro il 2027, un prototipo che ridurrà i rischi tecnologici legati ai magneti HTS, elementi chiave per il funzionamento degli stellarator. Parallelamente, il team sta finalizzando la progettazione di Alpha, lo stellarator dimostrativo a guadagno netto di energia, mentre valuta potenziali siti di costruzione in tutta Europa.

Questa timeline ambiziosa colloca Proxima Fusion in una posizione competitiva nella corsa globale alla fusione commerciale, un settore che ha visto crescere esponenzialmente gli investimenti privati negli ultimi anni. La capacità dell'azienda di attrarre capitali sia pubblici che privati da tutto il continente europeo rappresenta un vantaggio strategico significativo rispetto ai competitor globali, principalmente concentrati negli Stati Uniti e in Cina.

L'Europa verso l'indipendenza energetica

L'investimento in Proxima Fusion si inserisce in una strategia europea più ampia per raggiungere l'indipendenza energetica e la leadership tecnologica nel settore delle energie pulite. La fusione nucleare rappresenta la promessa di un'energia illimitata, sicura e priva di emissioni di carbonio, caratteristiche che la rendono particolarmente attraente per un continente che ha fatto della transizione energetica una priorità assoluta.

La partecipazione di fondi sovrani e quasi-sovrani europei a questo round di finanziamento segnala una crescente consapevolezza politica dell'importanza strategica della fusione nucleare. L'Europa, che ha storicamente dominato la ricerca sulla fusione attraverso progetti come ITER, sta ora dimostrando la volontà di tradurre questa leadership scientifica in vantaggio commerciale.

Prospettive e sfide future

Il successo di Proxima Fusion nel raccogliere 200 milioni di euro rappresenta un milestone significativo per l'ecosistema europeo della fusione, ma la strada verso la commercializzazione rimane complessa e lunga. Le sfide tecniche legate alla realizzazione di reattori a fusione commercialmente viabili sono enormi, e richiederanno ulteriori investimenti miliardari nei prossimi anni.

Tuttavia, l'approccio stellarator di Proxima potrebbe offrire vantaggi intrinseci rispetto ai più comuni reattori tokamak, inclusa una maggiore stabilità del plasma e la capacità di operare in regime stazionario. Se l'azienda riuscirà a dimostrare la validità commerciale di questa tecnologia, potrebbe posizionare l'Europa come leader globale nella prossima rivoluzione energetica.

Il 2025 si sta rivelando un anno cruciale per il settore della fusione nucleare, con investimenti record e progressi tecnologici accelerati. Proxima Fusion, con la sua combinazione di eccellenza scientifica europea, supporto istituzionale paneuropeo e visione industriale ambiziosa, si sta affermando come uno dei protagonisti più promettenti di questa trasformazione epocale del panorama energetico mondiale.