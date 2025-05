Prosieben taglia 430 posti. Mediaset prosegue con l’Opa

In Germania non è il primo gruppo a farlo e in qualche modo era una mossa attesa, ma nel settore dei media è una passo importante: Prosieben taglierà 430 posti di lavoro con un "programma di esuberi volontari", un segnale chiaro dello stato dell’economia del Paese e delle difficoltà non risolte di una società della quale Mfe-Mediaset già detiene oltre il 30%. Da primo azionista ha già lanciato un’Opa al minimo di legge per poter crescere ancora e senza troppi vincoli, con l’assemblea che ha approvato l’emissione delle nuove azioni al servizio dell’offerta. I tagli al personale per il gruppo con base in Baviera, di fatto il terzo polo televisivo tedesco e il primo privato, sono concordati con i sindacati. L’accantonamento per pagare gli incentivi non avranno un impatto sul margine operativo lordo della società, ma porterà a un addebito una tantum sull’utile netto e sul flusso di cassa, spiega Prosieben. L’impatto della riduzione dei costi sarà visibile già nella seconda metà dell’anno in corso, con ulteriori effetti per il 2026. "Il contesto economico rimane molto difficile per noi: questo – commenta l’amministratore delegato Bert Habets – rende ancora più importante rafforzare costantemente la nostra competitività e migliorare la nostra struttura dei costi. I tagli annunciati rappresentano una decisione difficile ma necessaria", conclude Habets, il cui rinnovo potrebbe non essere scontato nella prossima assemblea di fine mese.

Con Mfe-Mediaset che chiede da anni un cambio di rotta al gruppo tedesco. E che il Biscione possa muovere ancora su Prosieben è chiaro al mercato: il titolo della società con sede in Baviera è infatti costantemente sopra il valore di 5,74 euro dell’Opa lanciata da Mfe-Mediaset e ha chiuso la seduta con una limatura dello 0,3% 6,14 euro. Mfe B, il titolo più rappresentativo del Biscione con 10 diritti di voto, ha concluso invece in calo dell’1,5% e l’azione A in ribasso di un punto percentuale a 3,18, con l’assemblea del gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi (in foto) che ha autorizzato come previsto il consiglio di amministrazione a emettere nuove azioni ordinarie di quest’ultima categoria al servizio dell’Opa annunciata lo scorso 26 marzo. Mfe-Mediaset intende offrire agli azionisti della società tedesca per ogni titolo portato in adesione all’offerta un corrispettivo costituito da 4,47 euro in denaro e da 0,4 azioni Mfe A di nuova emissione.

Red. Eco.