Pronti 230.000 euro per progetti sul territorio

L’assemblea degli azionisti di Tod’s (in foto l’ad Diego Della Vale) ha approvato il bilancio 2022 e la destinazione dell’utile dell’esercizio, pari 58,49 milioni, per 58.259 milioni a riserva straordinaria e per 230.650 euro alla riserva che la società ha creato per il perseguimento di progetti di solidarietà nel territorio.