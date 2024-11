"Progressi con la Cina per annullare i dazi sulle e-car"

Dopo una settimana di "intense discussioni", tra Bruxelles e Pechino si registrano "progressi tecnici" verso un accordo sui prezzi delle importazioni di auto elettriche per annullare i dazi imposti dall’Ue. Lo fa sapere la Commissione europea. Seguendo le regole dell’Omc, le parti "hanno discusso in modo costruttivo e approfondito su come stabilire un prezzo minimo di importazione" su cui la Cina dovrebbe impegnarsi e "strumenti per monitorare e far rispettare l’impegno". Le discussioni tecniche, fa sapere ancora Bruxelles, proseguiranno la prossima settimana.