Progetto rete, aziende: come presentare domanda per i voucher degli stage È online la call per le imprese italiane interessate a ospitare giovani stagisti presso le proprie sedi in Italia e all’estero. Progetto Rete è promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e in collaborazione con Invitalia