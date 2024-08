Allianz (foto: il ceo Oliver Bäte) chiude il semestre con l’utile netto in crescita del 14,2%, a 5 miliardi di euro. L’utile operativo sale a 7,9%, in aumento del 7,9% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il volume d’affari totale è aumentato del 6,4%, raggiungendo i 91 miliardi di euro. In crescita anche tutti gli altri settori della società.