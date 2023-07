Profitti mai così alti Ma in Borsa cede il 6,2%

Cnh Industrial (foto: l’ad Scott Wine) ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto record di 710 milioni di dollari, in crescita del 29% sullo stesso periodo del 2022. Ma il titolo in Borsa perde il 6,2% a causa dei ricavi (6,57 miliardi di dollari, con un incremento dell’8%) "inferiori alle attese per il calo delle vendite in Sud America".