"Produzione italiana cresce a Roma ma non abbastanza: Istat"

L’industria italiana cresce a giugno. Un aumento lieve, dello 0,5%, ma che segna una dinamica positiva per il secondo mese di seguito, estesa a quasi tutti i settori, ad eccezione dei beni di consumo che segnano un -0,1%. Ottime performance invece per i beni strumentali (+1,5%), per i beni intermedi (+0,4%) e l’energia (+0,3%). Il risultato di giugno tuttavia fa registrare un calo dello 0,8% rispetto ad un anno fa per tutti i settori - tranne i beni strumentali - e non riporta il segno più alla media del trimestre che segna - 1,2% rispetto a quello precedente.

E non a caso nel secondo trimestre il Pil italiano è diminuito dello 0,3% rispetto al primo dell’anno, ricorda l’Istat, portando la variazione acquisita per il 2023 a +0,8%.