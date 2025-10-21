Produzione carta da macero, Italia seconda in Europa

Roma, 21 ottobre 2025 – L’Italia si conferma tra i leader europei nel riciclo e nella produzione della carta da macero, con risultati ben oltre i target fissati dall’Unione Europea: questo il quadro che emerge dal Rapporto Unirima 2025, presentato oggi a Roma che, giunto alla sua ottava edizione, offre una panoramica di un settore industriale storico dell’economia green italiana, con un fatturato complessivo stimato in circa 4 miliardi di euro.

I dati del report Unirima 2025

Nel 2024 la produzione nazionale di carta da macero si è attestata a 6,8 milioni di tonnellate (-0,8% rispetto al 2023), assicurando all’Italia il mantenimento del secondo posto nella classifica Europea dopo la Germania, e davanti a Spagna e Francia. In crescita il consumo interno, arrivato a 5,2 milioni di tonnellate (+3,8%), mentre le esportazioni hanno registrato un calo attestandosi a 1,9 milioni di tonnellate (-10,6%). Il tasso complessivo di riciclo della carta si è attestato all’85,8%, mentre quello degli imballaggi cellulosici ha raggiunto il 92,52%, superando ampiamente i target europei fissati al 75% per il 2025 e all’85% per il 2030.

La raccolta differenziata di carta e cartone ha toccato 3,8 milioni di tonnellate (+3,5%), pari a 65,4 kg pro capite. Sul fronte internazionale, l’Italia conferma il suo ruolo di esportatore netto di carta da macero, come già da più di vent’anni, nonostante la flessione registrata nel primo semestre 2025 (-15%, con 837.811 tonnellate), con l’India che resta il primo partner commerciale (28% del totale). Il mercato si conferma estremamente volatile: dopo i picchi del 2024 e di aprile 2025 (fino a 115 €/t per la qualità 1.04.02), a settembre 2025 le quotazioni hanno toccato i minimi dell’anno (50 €/t) con un calo del 28,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un focus del Rapporto 2025 è dedicato ai costi della burocrazia, che oltre il 90% delle imprese ritiene in crescita. Gli adempimenti ambientali sono segnalati come la principale voce di onere (52,2%) seguiti da quelli fiscali (26,1%).

Ma cos’è la carta da macero?

La carta da macero è carta riciclata proveniente da scarti di carta e cartone usati, come giornali, scatole e imballaggi. Viene raccolta, pulita e trasformata in pasta di cellulosa per produrre nuovi prodotti cartacei, rappresentando un'importante risorsa sostenibile nell'economia circolare. La carta usata viene raccolta e selezionata per separare i materiali idonei al riciclo da eventuali contaminanti. La carta selezionata viene lavorata (spesso ridotta in poltiglia) per creare una nuova pasta di cellulosa. La pasta viene utilizzata per produrre nuova carta e cartone, riducendo il consumo di acqua ed energia rispetto alla produzione da cellulosa vergine, e contribuendo così a ridurre i rifiuti destinati alle discariche e a preservare le risorse naturali. Il processo di riciclo consuma meno acqua ed energia rispetto alla produzione di carta da zero. Promuove un ciclo di vita sostenibile per la carta, trasformando i rifiuti in nuove risorse e creando posti di lavoro nel settore del riciclo. La carta da macero è classificata in vari gruppi in base alla sua qualità (es. ordinaria, media, superiore, kraft). Le quotazioni della carta da macero come materia prima fluttuano in base alle dinamiche di mercato.

Tarallo: “Il nostro settore esempio di economia circolare”

“Il nostro settore è da sempre un modello di economia circolare e contribuisce in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi ambientali del Paese. Tuttavia, i costi burocratici rischiano di paralizzare le imprese, sottraendo risorse a investimenti e innovazione. È urgente semplificare le procedure e garantire regole più chiare e stabili” - ha dichiarato Giuliano Tarallo, Presidente di Unirima.