Processo Ubi: tutti assolti anche in appello

Tutti assolti "perché il fatto non sussiste". La Corte d’appello di Brescia ieri ha confermato le assoluzioni per i protagonisti della fusione per incorporazione tra la bresciana Banca Lombarda e Piemontese e la bergamasca Banche Popolari Unite (dal 2007 Ubi Banca) – tra cui il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli –, imputati a vario titolo di ostacolo alla vigilanza e di illecita influenza in assemblea. Il pm Paolo Mandurino, che aveva sostenuto la prospettazione accusatoria anche in primo grado davanti al tribunale di Bergamo, aveva chiesto undici condanne per altrettanti imputati, quantificando pene da un minimo di due anni e due mesi a un massimo (per Bazoli) di tre anni e mezzo.

La Corte ha però fatto un passo in più: non solo ha confermato le assoluzioni già decretate a Bergamo l’8 ottobre 2021, ma anche accolto il ricorso di Franco Polotti, l’unico imputato che in primo grado aveva rimediato una condanna a un anno e mezzo (per conflitto di interessi) e ha assolto gli imputati che erano stati prosciolti per dichiarata prescrizione. Stando alla procura gli amministratori in questione avevano preso decisioni per questioni aziendali fuori dagli organi societari, tra gli associati ci sarebbe stato una sorta di patto occulto in barba alla trasparenza dei rapporti con Banca d’Italia e Consob. Una componente bergamasca con un centro di potere costituito nell’associazione Amici di Ubi avrebbe manovrato i vertici come fossero stati marionette, mentre l’associazione dei bresciani in quel frangente avrebbe stretto un patto con i bergamaschi. Le difese hanno rintuzzato punto per punto le accuse, dimostrando che non vi fu alcun centro di potere, né alcun accordo sottobanco.

Beatrice Raspa