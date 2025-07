Pro e contro del Gpl. Perché è vietato (per ora) nei parcheggi sotterranei

Roma, 4 luglio 2025 – L’Italia è tra i Paesi europei con la maggiore diffusione di veicoli alimentati a Gpl: con circa 4.470 impianti attivi sul territorio, autostrade incluse, il Gpl rappresenta una soluzione per tanti italiani che cercano un risparmio sui costi del carburante senza compromettere l’ambiente. L'esplosione che si è verificata a Roma, ad un impianto sulla Prenestina, ha riaperto il dibattito sul rapporto rischi/benefici della presenza di impianti di Gas di petrolio liquefatto e di un numero sempre crescente di vetture ibride o con impianto Gpl.

Un rifornimento di Gpl, foto generica (Ansa)

I vantaggi

Utilizzando il Gpl al posto della benzina o di un motore diesel, si immette in circolazione molta meno CO2, circa il 10% in meno. Il Gpl rilascia inoltre il 55% di NOx (ossidi di azoto) in meno rispetto alla benzina e il 96% rispetto ai diesel. Oltre ad una riduzione delle polveri sottili rispetto alla benzina dell'8% e al diesel dell'11%. Sicuramente uno dei vantaggi del Gpl è il costo, questo infatti è circa il 60% in meno della benzina. Inoltre chi acquista un veicolo o installa un impianto a Gpl ha uno sconto sul bollo auto, che varia in base alla propria regione di residenza. Infine in molte città l’accesso alla ZTL è libero se si possiede un veicolo alimentato esclusivamente a GPL, consentendo gli spostamenti in città senza pagare l’ingresso in queste aree.

Gli svantaggi

Uno dei principali svantaggi di avere un auto a Gpl, è, da sempre, il parcheggio. Le norme in vigore vietano di parcheggiare tutti i veicoli a Gpl oltre il primo piano interrato, ma non solo. In alcuni parcheggi questo divieto è esteso anche al primo piano interrato, riducendo così la possibilità di trovare parcheggio nei luoghi più affollati. Questi divieti sono dovuti alla composizione stessa del Gas, infatti il Gpl è molto più pesante dell’aria e quindi in un parcheggio sotterraneo non potrebbe disperdersi correttamente nell’atmosfera. La miscela, composta principalmente da butano e propano, tenderebbe, in caso di fuga, a depositarsi negli strati più bassi dell’ambiente, esplodendo il suo potenziale infiammabile. La dinamica creerebbe condizioni di rischio in ambienti chiusi e mal ventilati. Da qui la decisione di istituire normative per i parcheggi sotterranei, introdotte al fine di arginare i pericoli e garantire massima sicurezza ai conducenti e alle vetture in sosta. Negli ultimi anni, tuttavia, a fronte di una maggiore sicurezza degli impianti e di una maggiore fruibilità degli stessi da parte degli utenti, si è registrata l'apertura del legislatore ad allargare le maglie soprattutto sui parcheggi, previa verifica dei vari standard di sicurezza.