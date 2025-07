Privacy sempre più violata, multe per 24 milioni di euro emesse dal Garante

Roma, 18 luglio 2025 – Il tema della privacy rimane sempre attuale, considerando che ogni giorno viene attaccata da hacker, ricerche di mercato invasive, accesso a dati personali che cediamo con leggerezza e messaggi non autorizzati in cui vengono riportate dichiarazioni personali o materiale intimo. Nei giorni scorsi, il Garante della privacy ha presentato alla Camera dei Deputati la relazione annuale sulle attività svolte nel 2024.

I dati delle attività del 2024

Sono stati 835 i provvedimenti collegiali adottati dall’Autorità per la protezione dei dati personali, di cui 468 sono provvedimenti correttivi e sanzionatori con oltre 24 milioni di euro di multe riscosse. Il Garante ha inoltre fornito riscontro a 4.090 reclami (quindi una media di 11 al giorno) e ricevuto 93.877 segnalazioni riguardanti, tra l’altro, il marketing e le reti telematiche, i dati on line delle pubbliche amministrazioni, la sanità, la giustizia, il cyberbullismo, la sicurezza informatica, il settore bancario e finanziario, il lavoro, nonché 823 in materia di revenge porn. Come si legge nella nota Federprivacy, i pareri resi dal Collegio su atti regolamentari e amministrativi sono stati 47 ed hanno riguardato la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, la sanità, il fisco, la giustizia, l’istruzione, e funzioni di interesse pubblico. I pareri su norme di rango primario sono stati 12: in particolare, riguardo diritti fondamentali, fisco, digitalizzazione della pubblica amministrazione, e la sanità.

Le comunicazioni di notizie di reato all’autorità giudiziaria sono state 16 e hanno riguardato violazioni in materia di controllo a distanza dei lavoratori, accesso abusivo a un sistema informatico, falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante. Il totale dei data breach notificati nel 2024 al Garante da parte di soggetti pubblici e privati sono stati ben 2.204, ovvero in media 6 notifiche ricevute ogni giorno dall'Autorità. Nel settore pubblico (498 casi), le violazioni dei dati personali hanno riguardato soprattutto Comuni, istituti scolastici e strutture sanitarie; nel settore privato (1706 casi) sono stati coinvolte sia Pmi e professionisti sia grandi società del settore delle telecomunicazioni, energetico, bancario, dei servizi e delle telecomunicazioni. Nei casi più gravi sono stati adottati provvedimenti di tipo sanzionatorio.

Le ispezioni effettuate nel 2024

L'associazione dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali Federprivacy, ha inoltre comunicato che nel 2024 sono state 130 le ispezioni effettuate, in linea rispetto a quelle dell’anno precedente. Gli accertamenti svolti, anche con il contributo del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, hanno riguardato diversi settori, sia nell’ambito pubblico che privato: in particolare, Spid, impiego di tecnologie innovative (dispositivi installati o sperimentati da alcuni comuni per il controllo dei flussi turistici), registro elettronico, tecnologie di riconoscimento facciale, strumenti di videosorveglianza e controllo dei lavoratori, ricerca scientifica, data breach.

Nel 2024 è proseguita l’attività di controllo e monitoraggio dei trattamenti su dati registrati nella sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen (Sis). Per quanto riguarda l’attività di relazione con il pubblico si è dato riscontro a oltre 16.045 quesiti, che hanno riguardato, in maniera preponderante, gli adempimenti connessi all’applicazione del Regolamento Ue e all’attività dei Responsabili del trattamento, seguiti dalle questioni legate al telemarketing indesiderato, al rapporto di lavoro pubblico e privato, alla videosorveglianza, alle problematiche poste dal web, alla salute e alla ricerca e all’intelligenza artificiale.