Priorità alle rinnovabili Sostegno a TagEnergy

Exor, la holding della famiglia Agnelli, punta sull’energia rinnovabile. Unirá le forze con Impala, societá di investimento controllata da Jacques Veyrat (in foto) e dalla sua famiglia, per favorire lo sviluppo di TagEnergy, societá con sede a Lisbona in rapida crescita nei settori delle energie rinnovabili e dello stoccaggio energetico.